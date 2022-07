Los últimos doce meses son sin duda de muchos cambios y las proyecciones de los analistas han sido bastante acertadas respecto del ambiente que hoy vivimos: inflación, alza del dólar, aumento en el precio de los combustibles, entre otras. Sin embargo, esa valiosa información no ha sido considerada por la Gobernadora Regional y su equipo de asesores, lo que para algunos consejeros regionales es “incomprensible”.

Aysén.- En ese contexto un representante de cada provincia decidió hacer su propio balance del último año, que no ha estado exentos de dificultades, diferencias de opinión (gran parte viralizadas en redes sociales), problemas con la asociación de funcionarios del Gore y una escasa sintonía entre lo que proyecta la primera autoridad y su círculo cercano de asesores.

Lilian Inostroza, Consejera Provincia de General Carrera

“Debo manifestar claramente mi preocupación respecto de la baja ejecución presupuestaria que hemos tenido este 2022. Hoy es muy importante que la Gobernadora realice un trabajo transversal junto al Consejo Regional, entre el sector Público y Privado para así poder proveer mejorar todos los aspectos que no dejan avanzar la ejecución del presupuesto para el año 2023. Es por esto, también, que se debe trabajar de la mano, junto a los municipios para trazar el rumbo mancomunado que se requiere y así mejorar la inversión en 2023 en la Región de Aysén”.

Marcos Gillibrand, Consejero Provincia de Aysén

“En la evaluación de este primer año de gestión de la Gobernadora Regional es necesario considerar las condiciones económicas en que se ha debido desenvolver, las cuales si bien son excepcionales, en cierta manera se venían ya dando producto de la pandemia, por lo que se entendía que el Plan de Gobierno de la Gobernadora se habría formulado teniendo en cuenta los impactos económicos globales y nacionales del COVID, escenario que se ha vistos agravado por la guerra y al no verse el Gobierno Regional con un plan de contingencia que permitiera una buena ejecución de recursos del FNDR con impacto directo en las personas de la región y siendo nuestra una economía en que lo público impacta mucho más que en otras regiones, esto se resiente también mucho más en el bolsillo de las familias de Aysén, lo que como vice presidente de la Comisión Social me preocupa y me ocupa”.

Jorge Abello, Consejero de la Provincia de Capitán Prat

“En la gestión de la Gobernadora, destacar lo que ha sido su despliegue territorial, donde se ha podido levantar necesidades territoriales muchas de ellas nuevas; era importante en primer lugar visibilizarlas, para luego avanzar con gestiones e incorporarlas en la acción pública”. Agregando, “Respecto a la ejecución presupuestaria tal vez ha sido el tema de mayor cuestionamiento al interior del Consejo Regional, toda vez que una baja ejecución en inversión regional va en desmedro del desarrollo local. Estuvimos muy atento a la propuesta de modificación presupuestaria para hacer frente ante diversos problemas en ejecución de proyectos y/o la imposibilidad de adjudicación de otros, si bien la medida es paliatoria y esperamos que de los frutos esperados, porque siempre es posible tomar decisiones con mayor análisis y participación de actores claves regionales, como municipios, gremios. En materia de traspaso de competencias, la verdad, no hemos logrado aún avances, salvo las competencias traspasadas de oficio desde nivel central, las que aún no terminan de explicarse ni aplicarse y que en definitiva se traduzcan en un beneficio regional”.

Raúl Rudolphi, Consejero Regional Provincia de Coyhaique

“Hoy las cifras de inversión son lapidarias, culpar al empedrado no aplica porque la crisis social y económica derivada del Covid nos acompaña hace más de un año, peor aún cuando vemos -según última cifra oficial- a igual mes del 2021 la inversión era casi el doble. Entonces uno se pregunta ¿Dónde está la falla en estrategia y/o los equipos? Porque es de ‘locos’ pensar que haciendo lo mismo llegaremos a un resultado distinto e, incluso todavía, considerando un escenario 2023 que proyecta un mayor costo de vida, en nuestros bolsillos, porque ya sentimos inflación en alimentos, combustibles, transporte, arriendos, cuotas de créditos y un largo etcétera ¿Pero de crecimiento e inversión del Gobierno Regional? ¿Qué? Cuáles serán claves para asegurar un porcentaje importante de los empleos y salarios, contratación de servicios, lo que permite entregar seguridades de bienestar y mensaje de tranquilidad para las familias Aysén”.