La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, cumplió un año de gestión siendo la primera autoridad electa en ocupar este cargo en el territorio. Periodo que no ha estado exento de situaciones complejas, pero a pesar de ello, ha logrado enfrentar las contingencias, ha podido estar en los distintos puntos de la región y buscando siempre el bienestar de la ciudadanía.

Coyhaique.- La Consejera Regional del Partido Socialista, Marisol Martínez Sánchez, quiso respaldar a Macías, poniendo énfasis en su gran capacidad de trabajo, labor que desempeña con las autoridades locales, la capacidad de gestión ante los conflictos y su cercanía con la gente.

“Quiero destacar su gran capacidad de trabajo, las extensas horas que dedica para el terreno, con el fin de que no falte ninguna localidad en la que ella este presente. La cercanía de las personas se nota también, se nota el cariño que ella entrega y que recibe en cada una de sus visitas a las localidades. El trabajo con todas las autoridades locales y proyectos que han sido financiados en cada una de las comunas, también la capacidad de gestión frente a situaciones de conflicto en la región, situaciones de conectividad donde se han puesto recursos desde el Gobierno Regional, para ayudar a solucionar problemas que surgen, como la barcaza de Chile Chico. La situación donde ella estuvo presente, en cuanto a lo ocurrido con la escuela España, estuvo con la comunidad dentro de una situación de conflicto, para buscar alternativas, apoyar y ayudar a resolverla”.

Marisol Martínez, afirmó también que la Gobernadora Andrea Macías, se ha visto enfrentada a situaciones donde ha dado cuenta de su liderazgo.

“Destacar también las gestiones que ha hecho en materia de empleo, enfrentando dificultades en cada una de estas situaciones, donde demuestra su capacidad de liderazgo, su capacidad de conversar, escuchar y por cierto recibir críticas, que no es fácil cuando se está dirigiendo una región por primera vez, en un cargo que cumple dos funciones, presidenta del Consejo y también la ejecutiva del Gobierno Regional. No ha sido fácil al interior del Consejo, puesto que, cuenta con un Consejo mayoritariamente de oposición, sin embargo, la mayor cantidad de acuerdo han sido tomados unánimemente, lo que demuestra también, una capacidad de llegar a acuerdos con todos los sectores, mas allá de las propias discusiones que se dan, que, por cierto, también tienen un sesgo político, pero que más allá de eso, se logra llegar a acuerdo y resolver en favor de nuestra región”.

La Consejera Regional del PS, agregó que, “felicitar a Andrea Macías, una mujer fuerte, una mujer con gran liderazgo, con gran capacidad de gestión y que es de las pocas gobernadoras en el país. También todavía nuestro país y nuestra región es muy machista, cuesta a veces entender cuando tenemos una mujer que tiene una fortaleza y capacidad que algunos les sorprende y les incomoda. Pero la felicito y por cierto apoyo su gestión que no está exenta de dificultades, porque obviamente estamos en un momento político complejo, de definiciones a nivel país, estamos también en una situación económica internacional, nacional y regional compleja, lo que hace difícil avanzar a materia de desarrollo productivo. Pero se han hecho algunas gestiones a nivel de presupuesto regional, que esperamos en el segundo semestre puedan verse esos logros, para un avance mayor en el presupuesto”.

En el ámbito social la Gobernadora Regional ha tenido un importante rol, enfatizó la Consejera Marisol Martínez.

“Yo destacaría por sobre todo el compromiso social que ella tiene, que podemos relevar en un importante e histórico acuerdo de comprometer recursos para resolver problemas que no han sido abordados históricamente por ningún otro Gobierno Regional, que tiene que ver con dar solución a la necesidad de implementación de nuestros bomberos y bomberas de toda la región, como así también, el equipamiento necesario para atender todo tipo de emergencias en nuestra región. Creo que eso es valioso, destacable y por cierto también los acuerdos en materia de salud, vivienda y también acuerdos de convenio de programación con el MOP. Sin duda, el trabajo no se puede hacer sola, requiere del apoyo del Consejo Regional, requiere del trabajo colaborativo con todos los municipios y por cierto de la sociedad civil, así es que, felicito a Andrea Macías, en un año complejo, lleno de desafíos, pero que, sin duda, tiene todas las condiciones para salir adelante”, puntualizó Martínez.