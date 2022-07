Por 135 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general, en tercer trámite legislativo el proyecto que crea un Fondo de Estabilización y Emergencia Energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad. Mientras que el fondo fue aprobado por 87 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones. Con esto el proyecto quedó listo para convertirse en ley.

Coyhaique.- La iniciativa, que es parte de Chile Apoya, Plan de Invierno en Energía, fue presentada como una forma de frenar las alzas de las cuentas de electricidad, que habían estado congeladas desde el año 2019, debido a la contingencia y la pandemia del coronavirus, donde se detuvo el pago de contratos a las generadoras de energía, por 1.350 millones de dólares, monto que se suponía iba a solventar los costos hasta junio del 2023. Sin embargo, dichos fondos se extinguieron generando una nueva deuda que hubiese provocado que las cuentas de electricidad subirán un 45%.

Al respecto, el Seremi Díaz señaló que “esta es una gran noticia y me gustaría transmitirles a las familias de nuestra región, que tengan tranquilidad ya que no existirán alzas bruscas en las cuentas de electricidad. Esto porque el Congreso aprobó el día de ayer el proyecto de ley que impide el aumento de las cuentas para el 90 por ciento de la población. Además, se creó un “Fondo de Estabilización de las Cuentas de Electricidad”, que dará certeza a las personas sobre sus cuentas de luz los próximos 10 años”.

Entre sus implicancias el Fondo de Estabilización tendrá una duración de 10 años y su administración corresponderá a la Tesorería General de la República. En concreto, el Estado hará un aporte de 15 millones de dólares en 2022, además de 20 millones anuales desde el 2023 hasta el 2032.

También el proyecto deja exentas a las micro y pequeñas empresas que consumen hasta 1.000 KWh del cargo por servicio público que alimenta el fondo, el cual será pagado por grandes consumidores eléctricos. La solidaridad fue un principio de este proyecto, en que se creó un seguro colectivo para que no suban las cuentas a las familias.

La autoridad regional de Energía recalcó que “es importante destacar que la ley se enmarca en un conjunto de acciones que está promoviendo el Gobierno del presidente Boric para ir en apoyo de las personas. Además, es muy importante que este mecanismo de estabilización de corto, mediano y largo plazo haya sido aprobado, pues se trata del primer paso de un trabajo que está desarrollando el Ministerio de Energía para acabar con la vulnerabilidad y la pobreza energética”.