Entre el 10 de agosto y el 7 de septiembre se abrirá el proceso de postulación para la Admisión Escolar 2023. En el caso de las familias extranjeras que no tienen RUN chileno, antes de postular tendrán que solicitar el Identificador Provisorio Escolar (IPE) para el estudiante y/o el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA). El trámite de solicitud de IPE e IPA está disponible en: www.ayudamineduc.cl/tramites-en-linea.

Coyhaique.- El próximo miércoles 10 de agosto comienza el proceso de postulación para la Admisión Escolar para el año 2023, que será a través de la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl y estará disponible hasta el miércoles 7 de septiembre. Deberán postular a este proceso quienes el próximo año ingresen por primera vez a un establecimiento público o particular subvencionado, quienes quieran cambiarse de establecimiento o se encuentren en un establecimiento que no tiene continuidad en el siguiente nivel, y quienes quieran reingresar al sistema escolar.

Para los niños, niñas o adolescentes migrantes que no cuenten con cédula de identidad (RUN chileno) y que necesiten ingresar al sistema educacional público o particular subvencionado, previo a la postulación tendrán que solicitar el Identificador Provisorio Escolar (IPE), trámite que pueden hacer desde ayer jueves 14 de julio en www.ayudamineduc.cl/tramites-en-linea

Además, el proceso de postulación exige que el padre, madre y/o tutor esté registrado como apoderado de un estudiante en edad escolar. En el caso de que el apoderado esté en proceso de regularización de su situación migratoria y no tenga cédula de identidad (RUN chileno), tendrá que solicitar, en el mismo sitio, el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA) que les permitirá ingresar -desde el 10 de agosto- a la plataforma de Admisión Escolar para postular a un estudiante extranjero a los establecimientos educacionales de su preferencia.

Un tercer trámite disponible, para personas con RUN chileno que no estén vinculadas en el Registro Civil, es el registro de la vinculación consanguínea entre los integrantes de una familia (padres/hijos/hermanos) y/o las vinculaciones no consanguíneas (tutores legales/tutores simples). Lo anterior permite que familias chilenas o extranjeras, que cuenten con RUN chileno puedan posteriormente continuar con la postulación de uno o más estudiantes como sus apoderados.

Estos tres trámites deben realizarse hasta el 31 de agosto para así asegurar la postulación para la Admisión Escolar 2023.

En relación a este llamado, la Seremi de Educación de la Región de Aysén, Isabel Garrido Casassa subrayó ‘’llamamos a las familias de estudiantes extranjeros de nuestra región que por favor realicen este trámite con anticipación, se informen sobre este proceso que es 100% online -que ya está disponible- y que es una etapa previa a las postulaciones que comienzan el próximo miércoles 10 de agosto. Este proceso es vital para que las y los estudiantes migrantes puedan ingresar al sistema educativo y puedan continuar con su proceso de aprendizaje’’.

Más consideraciones importantes

No deberán realizar este trámite los estudiantes extranjeros que:

• Tengan IPE y ya cuenten con un apoderado registrado con RUN chileno o IPA.

• Se encuentren matriculados en establecimientos (públicos o particulares subvencionados) que tengan continuidad en el siguiente nivel y no deseen cambiarse de la escuela o liceo.

Pasos para solicitar el IPE y/o IPA:

1. Ingresar al sitio web https://www.ayudamineduc.cl/tramites-en-linea

2. En “Solicitud de Identificador Provisorio (IPE) e Identificador Provisorio del Apoderado (IPA)” hacer clic en “Ir al trámite”.

3. Completar la información requerida en los pasos 1 (identificación del apoderado); 2 (identificación del/los estudiantes); y 3 (enviar solicitud).

4. Tras enviar la solicitud, se recibirá un comprobante del trámite al correo electrónico registrado. En ese correo se entrega un número de caso, el cual sirve para hacer seguimiento de la solicitud en https://ayudamineduc.cl/ en botón “Mis solicitudes”.

5. En un plazo de cinco días hábiles se notificará por correo electrónico la respuesta a la solicitud (IPE y/o IPA).

Pasos para registrar vinculaciones consanguíneas entre los integrantes de una familia y/o las vinculaciones no consanguíneas (tutores legales/tutores simples):

1. Ingresar al sitio web https://tramites2.mineduc.cl/

2. En “Solicitar vinculación/es para postular al Sistema de Admisión Escolar (SAE), año académico 2023” hacer clic en “Iniciar sesión”.

3. Ingresar RUN y clave única.

4. Completar los datos del apoderado y el estudiante, adjuntando los documentos que solicita (fotografía o pdf): cédula de identidad chilena del apoderado y certificado de nacimiento del estudiante. En caso de tutor legal, es necesario contar con la documentación legal que acredite el cuidado personal del postulante. Los archivos enviados deben ser legibles.

5. Enviar solicitud.

6. Tras enviar la solicitud, se recibirá un comprobante del trámite al correo electrónico registrado. En ese correo se entrega un número de caso, el cual sirve para hacer seguimiento de la solicitud en https://ayudamineduc.cl/ en botón “Mis solicitudes”.

7. En un plazo de cinco días hábiles se notificará por correo electrónico la respuesta a la solicitud de vinculación.