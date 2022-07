Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, de la cual el parlamentario es presidente, acordó constituir mesa técnica de trabajo para abordar el tema y además citará a ministros de ambas carteras para que expongan alcances del decreto

Valparaíso.- “Este decreto evidentemente que no resuelve el problema”. Así lo señaló el senador y presidente de la comisión Vivienda de la Cámara Alta, David Sandoval, ante de la decisión del Gobierno de instruir al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) la suspensión de la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio ecológico de las localidades en las que están emplazados.

A juicio de Sandoval, esto demuestra el “fracaso, por un lado, de las políticas del agro, para darle sustentabilidad y realmente opciones a la pequeña y mediana agricultura familiar y por otro lado, del propio ministerio de Vivienda, a través de las políticas de Estado frente al tema de la expansión urbana y la necesaria opción de las familias de vivir en mejores condiciones”.

El parlamentario señaló que se deben separar los temas, pues hay que pequeños y medianos propietarios rurales, cuyas unidades productivas ya no son suficientes y también hay familias que legítimamente quieren acceder a una solución habitacional. “El tema está en que esta regulación que hace el SAG establece un cúmulo de exigencias que probablemente va a frenar este proceso, pero se va a generar una fuerte especulación de la que tenemos que estar atentos”, puntualizó.

Por lo mismo, es que desde la comisión de Vivienda se definió citar a los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela y de Vivienda, Carlos Montes, para la próxima sesión de la instancia, que se celebrará el martes 2 de agosto, así como un día antes se convocará a una mesa técnica de trabajo para abordar los alcances que tiene precisamente este decreto. “En el fondo lo que queremos es buscar una solución y no simplemente tapar o postergar el problema”, señaló.

“Hay que resguardar el legítimo derecho que tienen las familias por vivir en una condición distinta y regular también que el ordenamiento territorial se realice en condiciones adecuadas”, explicó Sandoval, quien además indicó que es probable que se presenten varias mociones sobre este particular, insistiendo en que este tema debe resolverse de una manera distinta.