Ante los problemas de abastecimiento de pellet, el parlamentario señaló que no se ha evaluado adecuadamente la dimensión humana que tiene este problema

Aysén.- “Creo que en la región aún no le apuntamos hacia dónde enfocamos el problema de la calefacción”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a los problemas de abastecimiento de pellet, que se ha podido apreciar en los últimos días a nivel regional.

A juicio de Sandoval, esto demostraría que no se ha evaluado adecuadamente la dimensión humana que tiene este tema, si bien reconoció que esta “es una situación que no solo afecta a la región, sino que también a la zona sur del país”, enfatizando que esto hay que también verlo desde el punto de vista técnico, con los equipos de Energía y Medioambiente.

“Los precios crecen y crecen, pero no hay muchas alternativas. Qué otras opciones tenemos; un vecino nos decía `nos hicieron cambiar de sistema, pero hoy hay problema de abastecimiento y a veces hay cortes de energía`. La gente está consumiendo, en promedio, un saco (de pellet) al día”, agregó.

Así como otros tantos territorios en el país, nuestra región tiene condiciones extremas, por lo cual a juicio del parlamentario este problema hay que verlo desde otra perspectiva, ejemplificando con lo que pasa con el subsidio a la calefacción que se entrega en Aysén, que “cuesta alrededor de 3.500 millones de pesos al año”, en contraste a lo que sucede en Magallanes, cuyo subsidio al gas llega a los $54 mil millones en 2022.

Por lo mismo, insistió que en la zona aún no se apunta al enfoque adecuado para enfrentar el tema. “Hay que pensar en una solución más radical y eficiente, porque al final, con pellet o leña, la gente igual pasa frío, ya que prende (la calefacción) cuando puede, más el costo asociado, etc..”, precisó.

En todo caso, enfatizó que todas estas acciones, deben ameritar la reflexión de los equipos técnicos que están instalados en las reparticiones de Energía y Medioambiente, entre otros, para ver qué tipo de sistema de calefacción vamos a tener. “Algo hay que hacer, con otra creatividad”, subrayó.