Consciente de las distintas falencias que tiene el sistema de salud en la región de Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con la Ministra de Salud, María Begoña Yarza, a quien le solicitó potenciar el área de urgencia pediátrica ante la gran cantidad de casos de niños afectados por enfermedades respiratorias.

Valparaíso.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “me reuní con la Ministra de Salud para plantearle las distintas falencias que tiene nuestro sistema regional, pero para ponerle especial énfasis en lo pediátrico. Estamos empezando el periodo más complejo en relación a las atenciones pediátricas por problemas respiratorios, por lo que es urgente potenciar esta unidad”.

“Desde el propio hospital nos han comentado que ha existido un aumento progresivo en las atenciones de urgencias pediátricas, existiendo algunos días donde se han realizado más de 200 atenciones. Esto es preocupante, porque existen muchas falencias, especialmente en implementos, como la necesidad de contar con otoscopios y oftalmoscopios, monitores de signos vitales, monitores multiparámetros, entre otros utensilios”, indicó.

El diputado Calisto además señaló que “también urge tener más kinesiólogos para poder completar los turnos de día y de noche. En esta época no puede suceder que en algún momento no hayan de estos profesionales en el hospital, tomando en cuenta su vital importancia en casos respiratorios pediátricos”.

Finalmente, el legislador señaló que “también le plantee a la Ministra la urgencia de contar lo antes posible con la UCI Pediátrica. No puede ser que Aysén sea la única región de Chile que no tenga esta unidad. Un niño que está grave lo deben llevar a otras regiones para que lo atiendan, con todo lo que eso significa para una familia. Esto es lamentable, existe una deuda del Estado de Chile con nuestra región en materia de salud”.