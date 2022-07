El Hospital Regional Coyhaique forma parte de la red de Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos desde hace 5 años, pero aún no se ha realizado ninguna donación efectiva desde Aysén.

Coyhaique.- En Chile 2.395 personas esperan hoy que las familias tengan una conversación crucial, que podría significar un impacto positivo para sus vidas o incluso hacer la diferencia entre la vida y la muerte. 2.395 niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores conforman hoy la lista de espera de trasplante de órganos en nuestro país.

A pesar que desde el año 2010, con la promulgación de la ley 20.413, todas las y los chilenos mayores de 18 años son considerados donantes, pocos conocen esta normativa, así lo constatamos al conversar con vecinas y vecinos de Coyhaique.

“De verdad nunca lo he pensado ni he hablado con mi familia. No sabía que por ley todos somos donantes, me imaginaba que uno tenía que firmar una autorización, creo que es importante que conversemos estos temas, más aún uno que tiene familia, tiene hijos que podrían llegar a necesitar” señaló Camila Vásquez.

La ley chilena especifica que uno solo deja de ser donante si registra ante notario su voluntad de no ceder sus órganos, pero a pesar de esto siempre se consulta a los familiares cercanos si están dispuestos a donar los órganos y/o tejidos de sus seres queridos.

“Yo creo que es necesario que conversemos, porque hoy no se habla de estas cosas. Se habla de lo que pasa en el país, pero no se habla más a fondo de la Salud o como poder ayudar al otro o ponerse en el lugar del otro” agregó Viviana Navarro.

En la región de Aysén, el Hospital Regional Coyhaique es el único con la capacidad médica y de equipamiento necesario para formar parte de la red de Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos (CNPT) del Ministerio de Salud.

El programa funciona en el principal recinto asistencial de Aysén desde hace 5 años, sin embargo hasta la fecha no se ha realizado ninguna donación de órganos efectiva desde nuestra región.

Hoy en día hay mucha gente que podría mejorar su calidad de vida, mi experiencia más cercana es con los pacientes de diálisis, la única opción de estos pacientes es trasplantarse porque la diálisis es un tratamiento que solo les permite mantenerse con vida, nada más, es la única oportunidad que tienen” explicó la E.U. Angélica Cerda Gallardo, Coordinadora Local de Procuramiento de Órganos del HRC.

Como explicamos anteriormente para realizar la donación de órganos se requiere del consentimiento de la familia y es por esta razón que resulta crucial que en los hogares de la región de Aysén se comience a hablar de este tema.

“En ningún caso se realiza la donación sin el consentimiento de un tercero. Nosotros vamos a tener que hablar con la familia, pero por los tiempos, esto se realiza a veces en el peor momento, es el momento en el que se enteraron de que su familiar ha fallecido, entonces ojalá esto pudiera haber sido conversado previamente, esto es lo más importante para que avancemos a nivel nacional, que esta conversación se tenga antes en familia” agregó la Coordinadora Local de Procuramiento de Órganos del Hospital Regional Coyhaique, E.U. Angélica Cerda Gallardo.

Un solo donante de órganos puede salvar a 8 personas e impactar positiva y directamente en la vida de sus familias, por esto desde el Hospital Regional Coyhaique invitaron a la comunidad a informarse y conversar sobre este tipo de temas. Para mayor información puedes visitar https://yodonovida.minsal.cl/ donde encontrarás testimonios y datos sobre la donación de órganos en nuestro país.