Más de 50 personas participaron el pasado viernes de una jornada denominada “Herramientas para la Detección e Intervención oportuna ante situaciones de violencia contra las Mujeres y Diversidades Sexuales desde un enfoque de Género y Derechos Humanos” actividad organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos en alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que reunió a autoridades, profesionales y funcionarios públicos.

Dicha instancia llevada a cabo en el auditórium de la Biblioteca Regional abordó la detección e intervención ante situaciones de violencia contra las Mujeres y Diversidades Sexuales desde un enfoque de Género y Derechos Humanos, la que se centró en dos exposiciones, la primera a cargo de la académica de la carrera de Psicología del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aysén, Marcela Guzmán, mientras que en la segunda expuso la Psicóloga del Centro de Atención de Víctima de Delitos Violentos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Andrea Campos.

En la oportunidad, la psicóloga de la Universidad de Aysén, Marcela Guzmán se refirió a la temática abordada en este taller indicando que “lo que abordé de alguna manera en resumen, aparte de unos conceptos claves que son las violencias, de donde vienen, de que tipo son, como las podemos vivir, en realidad lo que traté de hacer fue permitir que la audiencia entienda que la violencia es una experiencia cotidiana, que experimentamos todos y todas a lo largo de nuestra vida, a partir de distintas prácticas y en distintas dimensiones y magnitudes, y que lamentablemente producto de esa historia y estas vulneraciones que hemos vivido muchas veces terminamos violentando a otras personas”.

Mientras que el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro valoró el desarrollo de instancias como éstas, señalando que “estamos desplegando y desarrollando estas temáticas a raíz de las orientaciones que nos ha dado el Presidente de la República Gabriel Boric, estamos trabajando en la sensibilización y en la entrega de herramientas al público en general, funcionarios públicos, y autoridades, agradecemos en este caso incluso la presencia no solamente de nuestro organismo colaborador que nos está contribuyendo en esta actividad que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino también la presencia del General de Carabineros Hugo Zenteno y de otras altas autoridades, profesionales, incluso alumnos de algunas universidades de la región, porque eso nos permite llegar a una mayor cantidad de personas, de público, de vecinos en estas materias tan importantes como trabajar en la prevención de la violencia, en trabajar para disminuir los que son los ataques de género, por orientación sexual o contra las mujeres, las disidencias, creemos que es importante incorporar esto como parte integrante de las políticas públicas y en ese sentido queremos perseverar en el trabajo de prevención entregando herramientas a la comunidad”.

En tanto, la psicóloga del Centro de Atención de Víctima de Delitos Violentos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Andrea Campos destacó la importancia de trabajar en torno a estos temas manifestando que “es tremendamente importante porque como decía en la exposición, son instancias como éstas las que se necesitan para poder reflexionar y poner estos temas de la violencia de genero sobre la mesa, no se puede reflexionar si no se instala en la conversación de las personas, no se puede pensar si no se instala y si no se dan espacios como éste u otros, yo creo que se ha hablado de la violencia de genero pero de esto se viene hablando hace mucho rato, no es algo nuevo, pero ahora ha emergido con fuerza, porque ha habido una situación de ser constante en esta inquietud de plantear y visualizarlo permanentemente, hoy día todos lo han instalado como tema, como necesidad y como tema a debatir, y es tremendamente importante que se generen instancias como éstas”

Finalmente, el Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Joaquín Bizama se refirió al enfoque que le da el INDH a estas temáticas indicando que “el foco que pone el Instituto de Derechos Humanos está obviamente en la prevención de la violencia, esa es la herramienta y el camino que va a generar muchos mejores resultados, toda vez que el otro campo que es la protección es posterior a la vulneración o la violencia ocurrida, pero el foco debe estar en la prevención desde tempana edad para efectos ya como se señalaba anteriormente entregar herramientas, educar en una cultura de derechos humanos que promueva obviamente personas respetuosas, amables y comprensivas respecto de las características particulares de otras personas, pensamos que ese camino obviamente nos puede dar mejor resultado y va a construir una sociedad que tenga en sus bases el respeto a las diferencias y a los derechos humanos de las otras personas”.