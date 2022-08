“Hay un común denominador en esto: la necesidad de construir un marco legislativo nuevo que se haga cargo de esta realidad”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse al trabajo que se está realizando para buscar, desde el ámbito legislativo, una propuesta que apunte al problema de fondo de las subdivisiones de terrenos.

En ese contexto fue que sesionó la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, la cual escuchó la postura del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sobre esta materia, existiendo consenso en que este es un tema en el que se debe avanzar, considerando que tiene muchas aristas. “Hablé con el ministro de Vivienda, quien me señalaba que se está trabajando en una propuesta. Hemos seguido las intervenciones del ministro de Agricultura y hay un común denominador en esto: la necesidad de construir un marco legislativo nuevo que se haga cargo de esta realidad”, señaló Sandoval.

Por lo mismo, el parlamentario destacó el trabajo que se está haciendo sobre el particular. “Presentamos tres mociones, lo cual requerirá de la coordinación de muchos servicios, pues no queremos hacer una norma que maquille el fondo del problema. Estas tres mociones fueron refundidas, en cuyo proceso vamos a construir un texto único. En ese camino esperamos coordinarnos con los ministerios respectivos”, enfatizó.

Además dijo que existe el convencimiento de que hay que construir una estructura legislativa nueva, que se haga cargo en conjunto de la realidad. “Si estamos aquí sentados hoy, es por el interés que nace de estas mociones de llevar adelante una búsqueda de un camino de solución”, señaló.

“Creemos que hay que compatibilizar esta realidad. No hay ciudad en nuestro país, que no haya crecido a costa de los suelos de la periferia, probablemente con todas las dificultades que ello significa. Pero frente a esta realidad, nace esta idea de buscar un camino de encuentro, porque la idea de congelar (las parcelaciones, como se planteó en su minuto) no era el camino”, agregó.

Asimismo, el senador Sandoval insistió en que “lo que estamos viviendo es el fracaso de las políticas (públicas) del agro para desarrollar una agricultura sustentable y por otro lado, la debilidad de no tener las ciudades en niveles de desarrollo e integración que todos quisiéramos tener”.

Tras la comisión, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que existe claridad, respecto a que no se puede prohibir, pero tampoco se puede olvidar que hay planes de carácter regional y comunal. “Entonces, hay que buscar un acuerdo, una ley de subdivisión potencial de predios rústicos, pero con los mínimos que tiene que cumplir, y en eso coincidimos”, indicó.

En esa línea, planteó que hay que buscar un acuerdo, para lo cual “estamos trabajando con el ministro Montes (de Vivienda), de Medioambiente, de Transportes, de Obras Públicas, Bienes Nacionales, en proponerle al Congreso algo que está en diálogo además, con los aspectos comunes que tienen los proyectos presentados por los senadores”.