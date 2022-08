Así lo informó la diputada Marcia Raphael Mora al suscribir un Proyecto de Resolución que pide al Presidente Boric disponer de ‘actuaciones administrativas y legislativas’, con el objeto de abordar el alza de costos en los contratos de obras públicas vigentes y en ejecución, incluyendo una ‘reajustabilidad adicional’ ante el aumento de los costos de materiales, que han experimentado tasas de incremento –durante el último año- de un 35 a un 40%, según los datos de la Cámara Chilena de la Construcción.

Valparaíso.- “La inflación golpea y da fuerte, sobre todo en las regiones extremas como la nuestra, en donde las cadenas de distribución de toda índole siempre han encarecido los valores de todos los insumos que necesitamos para vivir y desarrollarnos. Ahora bien, con el actual escenario económico todo se complicó y hay que actuar ahora para prevenir las dificultades futuras, que están a la vuelta de la esquina”, explicó la representante de Aysén en la Cámara Baja Marcia Raphael Mora.

La diputada Raphael -autora del Proyecto de Resolución N°314 -que se presentó esta semana y que es apoyado por nueve de parlamentarios-, busca que el Presidente de la Republica disponga, ‘a través de las actuaciones administrativas y legislativas que fueren procedentes, los mecanismos necesarios para abordar el alza de costos de materiales en la ejecución de los contratos de obras públicas vigentes y en ejecución, incluyendo en estos una reajustabilidad adicional para evitar paralización de obras con impacto social y económico’.

“¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a los datos proporcionados por la Cámara Chilena de la Construcción hay, a nivel nacional, 369 obras en riesgo de ser suspendidas o postergadas, de acuerdo a la información actualizada hasta agosto de 2022, lo que también provoca graves riesgos desde el punto de vista del trabajo, ya que cerca de 14 mil plazas laborales podrían verse perjudicadas si el sector no puede seguir ejecutando las obras”, sentenció Marcia Raphael.

Asimismo, detalló que en la Región de Aysén “también estamos preocupados con 26 iniciativas de inversión pública, con más de 1000 trabajadores contratados. Me refiero al Hospital de Chile Chico y, también, al mejoramiento de rutas, que son claves para la conectividad interna de esta zona de la Patagonia chilena, porque impacta en todo el desarrollo productivo y humano para quienes vivimos en Aysén”, puntualizó.

Marcia Raphael manifestó que con el Proyecto de Resolución se busca afrontar desde el Ejecutivo, junto al Poder Legislativo, las alternativas más viables para afrontar el alza de materiales de construcción que presenta alzas de entre un 35 a un 40% en los últimos doce meses. “Por eso recurrimos al Presidente Boric. No para decirle ‘hágase cargo’, sino para invitarlo a reflexionar y avanzar vinculadamente en las medidas más apropiadas para sacar adelante estas obras públicas, por lo que significan para cada territorio y para las familias de quienes trabajan en ellas, que son más de 14 mil personas a nivel nacional”.

“No queremos que las obras se vean impactadas y queden ‘a medio camino’ por falta de recursos, por eso el llamado al Presidente Boric es para que se ocupe de este tema ahora y no desde el lunes 5 de septiembre, como ha repetido una y otra vez su equipo ministerial y él mismo. Lo que necesitamos es un Jefe de Estado conectado con los problemas del país, esos que prometió hacerse cargo desde el 11 de marzo y no sólo tras el resultado que él espera para el plebiscito de salida. No señor Presidente, necesitamos dejar de prometer, evitar seguir haciendo ofrecimientos y ocuparse de lo que afecta a miles de chilenos, porque todos tenemos nuestra postura para este domingo 4 de septiembre, pero hasta entonces y después de esa fecha, trabajamos por mejorar la vida de cada familia”.

El Proyecto de Resolución N°314 de Marcia Raphael cuenta con el respaldo de René Alinco, Juan Carlos Beltrán, Sergio Bobadilla, José Miguel Castro, Andrés Celis, Juan Antonio Coloma, Mauro González, Carla Morales y María Luisa Cordero.