El titular de la cartera se mostró proclive a incentivar la producción de este elemento en la región para no depender de empresas que están en otras partes del país.

Valparaíso.- Ante la crisis que se vive en la región de Aysén por el desabastecimiento de pellet, hecho que afecta a muchas familias que tienen estufas que funcionan con este producto, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el Ministro de Energía, Claudio Huepe, quien confirmó que entre las alternativas que se están barajando está la de potenciar la producción local de este producto.

Según el diputado Calisto, “estamos agradecidos de la disposición del Ministro para poder buscar una solución a la crisis que estamos viviendo. Lo que buscamos es que el Gobierno se haga cargo de una responsabilidad que le corresponde. El Gobierno debe gobernar, y por ende, garantizar el suministro de pellet en nuestra región, tomando en cuenta las filas que tenemos para conseguir este producto, donde hay adultos mayores y familias”.

“El Ministro garantizó que la principal empresa que provee pellet en Chile se instale en la región. En segundo lugar, que se pueda apoyar a la planta que está en Alto Baguales en Coyhaique para echarla andar y que podría garantizar cerca de 6 toneladas semanales de pellet para la región. También afirmó que se realizará un trabajo con las cooperativas de leñeros para que se pueda contar con la materia prima”.

“Nos quedamos con el compromiso del Ministro para poder garantizar la provisión de este elemento tan importante, sobre todo ahora que estamos viviendo un invierno tan duro en la región de Aysén”, señaló el legislador.

Por su parte, el Ministro Claudio Huepe aseguró que “tuvimos una reunión muy provechosa con el diputado, intercambiando alguna información sobre cómo ha funcionado el mercado del pellet en la región de Aysén. Acá tenemos algunas dificultades, como su situación geográfica, porque recibe el pellet desde otras regiones, y existen algunas dificultades particulares en cuanto al abastecimiento”.

“A corto plazo, nosotros estamos haciendo un seguimiento semanal de la disponibilidad de pellet y estamos movilizando este implemento hacia la región de Aysén, siempre que hay no usos en otras zonas. También hemos facilitado accesos en el transporte por barcazas, hemos conseguido materia prima para poder aumentar la producción de pellet y hemos hablado con las empresas para que establezcan más puntos de distribución, de tal manera de evitar las aglomeraciones y las dificultades de acceso”, indicó.

La autoridad agregó que “en el mediano plazo, estamos trabajando para que haya un desarrollo de pellet en la propia región, para que haya producción propia y de aquí al próximo año no vuelva a ocurrir lo que ahora está sucediendo”.

Finalmente, el Ministro de Energía aseguró que “a más largo plazo, el trabajo es para el desarrollo mayor de la industria del pellet, es decir una expansión de la producción, búsqueda de fuentes alternativas de materia prima, expansión de la producción de los artefactos de pellet, para que haya más nivel de disponibilidad y a mejores precios para las personas”.