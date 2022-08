Se mantiene el horario de atención a partir de las dos de la tarde para que Adultos Mayores y personas con discapacidad puedan obtener sus horas de control con especialistas

Coyhaique.- El próximo lunes 22 de agosto, entre las 14 y 17 horas, en el SOME del Hospital Regional Coyhaique (HRC) y de manera simultánea a través del Call Center 800 630 630, se realizará la apertura de Agenda Médica Preferencial para Adultos Mayores y personas con discapacidad.

Desde el principal centro asistencial de la Región de Aysén, destacaron el reforzamiento que se realizó de la atención telefónica, recordando que en julio se logró disminuir a un promedio de 20 minutos la espera por atención y se respondieron más de 600 llamados.

“Al igual que en julio contaremos con 8 operadores en nuestro Call Center, por lo que invitamos a las y los usuarios a preferir el 800 630 630 para la obtención de sus horas de control de especialistas, esto implica que no tengan que realizar filas presenciales” indicó Claudio Oyarzún, Jefe de Producción del Hospital Regional.

Es importante recordar que en los procesos de apertura de agenda solo se entregan horas de control, esto implica que las y los usuarios que han sido derivados a especialistas tienen que esperar a ser ingresados y priorizados para que se les asigne a través de ella una primera atención (pacientes nuevos).

“Las horas de pacientes nuevos, primer atención, se entregan a través de un proceso interno de priorización de interconsulta en la que los especialista y los médicos contralores realizan un seguimiento a cada una de las derivaciones a través de nuestra plataforma digital y se entrega una prioridad a cada uno de los diagnósticos. Estas horas no son entregadas a través de la ventanilla sino que se realiza un proceso de contactabilidad para entregar la hora médica directamente a los pacientes” agregó el Jefe de Producción del HRC.

Desde el Hospital Regional agregaron que la apertura para público general se desarrollará a partir de las 8 de la mañana del martes 23 de agosto y recordaron que debido a las limitaciones físicas del establecimiento se ha generado una disminución importante de las horas de control disponibles de especialistas.

“Como todos sabemos en el Hospital están disminuidas las horas de especialistas porque no tenemos espacio físico donde desarrollarlas, esto ocurrió desde el traslado desde el ELEAM al establecimiento, así que pido paciencia y comprensión ya que seguimos trabajando para contar con el sistema modular que nos permitirá normalizar esta situación” señaló la Doctora Julia Palma, Jefa de Policlínico HRC.

El llamado para la apertura preferencial del día lunes 22 y general del martes 23, es a preferir el Call Center 800 630 630 que funcionará en el mismo horario de las atenciones presenciales realizadas en el SOME del Hospital Regional Coyhaique.