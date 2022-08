La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Economía, instancia en que el legislador es integrante.

Valparaíso.- Aunque valoró los principales aspectos del proyecto que crea un nuevo FOGAPE que irá en ayuda de las micro, pequeñas y medianas empresas, el diputado Miguel Ángel Calisto, quien es miembro de la comisión de Economía, lamentó la cobertura que tendrá este beneficio, asegurando que “no cumple con las expectativas que teníamos”.

Este instrumento, que fue aprobado en particular en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, estará centrado en sectores que han tenido más dificultad para recuperar el ritmo y que han sido afectados especialmente por el incremento en los precios de sus insumos y está diseñado para que, dadas las condiciones actuales del mercado, los sectores rezagados puedan acceder a buenas condiciones de financiamiento.

El proyecto contempla un financiamiento para capital de trabajo, refinanciamiento e inversión con hasta 95% de cobertura para microempresa (pequeña 90%, mediana 85%), un componente de refinanciamiento que permitirá reorganizar la deuda de la banca privada y tendrá una Tasa Máxima de TPM + 5%.

Según el legislador “en la comisión de economía aprobamos un proyecto nuevo de Fogape para poder apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este proyecto lo que busca es restringir que los beneficios que entrega el Estado, donde es garante frente a la banca, lo reciban las grandes empresas y sea recibido por aquellos emprendedores que más lo necesitan”.

“Hay un elemento importante. Hay una focalización territorial en que nosotros hemos insistido. Sin embargo, manifestamos nuestras críticas, porque lamentablemente este beneficio no va a cumplir la expectativa que teníamos, en el sentido de su alcance. Se va a llegar a cerca de 70 mil pymes, y no a las 350 mil que requieren este beneficio”, señaló.

Además, agregó que “lamentamos que el Gobierno se niegue a ampliar el espectro de emprendedores que recibirán esta ayuda, sin embargo, igual lo aprobamos, porque es un avance tener una herramienta de financiamiento, frente a los altos costos que ha significado el endeudamiento, las altas tasas de interés”.

Finalmente, el legislador señaló que “en regiones extremas las empresas han pasado por muchos problemas, hay mucho endeudamiento y el invierno tampoco ayuda, sumado a los coletazos de la pandemia. Aunque no cumple con nuestras expectativas, sin duda es una ayuda que va a llegar a sectores que realmente lo requieren”.