Sedentarismo cercano al 90%, obesidad y sobrepeso superior al 70% son cifras que preocupan a la autoridad.

Aysén.- Unos 18 millones de personas en el mundo mueren cada año por enfermedades cardíacas o cerebrovasculares, por eso el año 2000 se estableció el mes de agosto como una fecha para fomentar los estilos de vida saludable y el diagnóstico precoz de enfermedades relacionadas al corazón.

Desde ese año y durante todo el mes de agosto, el sector salud informa, promueve y entrega recomendaciones para prevenir estas dolencias.

Para este 2022 el lema es “Cuida Tu Corazón, la Enfermedad Cardiovascular mata”, cuyo principal objetivo es promover conductas que disminuyan este tipo de enfermedades, muchas de las cuales son denominadas “silenciosas”, es decir, la persona se da cuenta solo cuando ocurre un accidente cerebrovascular o la dolencia lo afecta de forma directa.

Para Roxana Vega, encargada del programa cardiovascular del Servicio de Salud Aysén, lo central es la prevención y en ese sentido reconoce factores de riesgo no modificables y otros protectores o modificables. Los primeros se relacionan con aquellas características o rasgos que aumentan la posibilidad de sufrir una enfermedad coronaria o lesión, mientras que los factores protectores modificables “se relacionan a los estilos de vida saludable, en otras palabras, aquellas conductas que permiten reducir los riesgos, tales como una dieta saludable, mantener un peso adecuado, evitar el sedentarismo, no fumar o evitar el consumo de alcohol, sal y hacer al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, de acuerdo a lo que recomienda la Organización Mundial de Salud (OMS), entre otras”, explica Vega Catalán.

Es evidente que la carga genética, edad, historia familiar “no se pueden modificar”, pero es posible mantener a raya los factores de riesgo que sí podemos cambiar.

De acuerdo a la última encuesta nacional de salud de los años 2016-2017, realizada por el Ministerio de Salud, un 33% de la población fuma tabaco y casi el 28% de los chilenos y chilenas son hipertensos, cifras que están lejos del 10% que se encuentra bajo control, “por lo que nos falta mucho por encontrar mucha gente, lo mismo pasa con los diabéticos, donde hay muchos que no han sido diagnosticados, por eso para encontrar a esos pacientes enfermos existe el examen de medicina preventiva”, advierte Roxana Vega.

Otro factor de riesgo presente en siete de cada diez ayseninos es la obesidad y el sobre peso, “en Aysén la obesidad es mayor al 50% y el sedentarismo en Chile llega al 86,7%, cifra que para la región es aún peor”.

La pandemia agravó el rastreo de personas con factores de riesgo, puesto que los esfuerzos médicos se concentraron en el COVID 19, lo que significó además que muchas personas permanecieran largos periodos en sus casas.

A nivel internacional se reporta un aumento de muertes no COVID asociadas a enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes. De forma paralela a la disminución de consultas en los servicios de urgencia, lo que aumentó las muertes extra hospitalarias, como asimismo la pérdida de oportunidades de tratamiento.

No obstante, en los últimos meses se ha retomado una agresiva política de toma de exámenes de medicina preventiva “para rescatar a nuestros pacientes, muchos que no han consultado del año 2019”. De esta manera se están visitando los hogares o con envío de cartas, para recuperar a la población que tiene dolencias asociadas al órgano del corazón.

“Muchas personas fallecieron por accidentes cerebrovasculares (ACV) por miedo a salir de sus casas, no consultaron y estas patologías como el infarto o ACV son tiempo dependientes, entonces mientras antes se consulte, más probabilidades de vivir y quedar sin secuelas”, señala la encargada del programa en el SSA.

Roxana Vega insiste en el autocuidado y el control permanente, “hay que mantener la adherencia al tratamiento y no perder los controles, que vayan y tomen sus medicamentos, si se sienten mal, que consulten, porque tal vez hay que adecuar las dosis y promover la consulta precoz”.

La importancia de chequearse

Sobre los 40 años de edad las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes y por lo tanto es esencial realizarse un chequeo periódico de la presión arterial o, eventualmente, un electrocardiograma, para determinar la actividad eléctrica del corazón. “Nuestros funcionarios tienen una misión bien importante que es poder mantener y llevar la salud de atención primaria para que no tengamos tampoco inconvenientes cuando los pacientes llegan al hospital, por eso es importante todo el funcionamiento de atención primaria con los controles y atenciones”, señala Gabriel Burgos, director del SSA.

Burgos Salas agregó que “motivar a las personas que se puedan acercar a los CESFAM a hacer sus controles preventivos. para nosotros ha sido complicado el tema de la pandemia y estamos retomando las atenciones, los controles cardiovasculares, que en definitiva sirven para prevenir y hacer un llamado al autocuidado, a tener actividad física, mantener una alimentación saludable para el beneficio de nuestra salud y de la comunidad”, expresa el director del SSA.

¿Cómo reconocer un infarto agudo al miocardio?

Si siente un dolor agudo y peso en el pecho que llega hasta el cuello y que toma uno o ambos brazos, que puede ir acompañado de náuseas, sudoración fría y palidez, puedes estar ante un infarto agudo al miocardio y debes acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano.

“Llamamos a no descuidar tu corazón, sobre todo si tienes alguna enfermedad como diabetes, hipertensión arterial o antecedentes de infarto cardíaco o ataque cerebral”, remató Burgos.