En una pequeña pero significativa ceremonia realizada el pasado martes, cuatro niños y niñas del Jardín Infantil Arcoiris de un total de nueve, recibieron su primera cédula de identidad, actividad realizada en el marco de la conmemoración de los Derechos de los Niños y Niñas y que contó con la presencia del Seremi de Justicia y DD.HH Samuel Navarro Castro, el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación Rodrigo Aguilera, la directora del establecimiento Daniela Molina, además de apoderados y personal del jardín.

Coyhaique.- Tras la ceremonia, Fernanda Ibarra y Leandro Haros, apoderados del Jardín Infantil Arcoiris señalaron que “son instancias que nos favorecen y como acá todos trabajamos, entonces como que nos facilita un poco las cosas, el vínculo con el jardín, así que hace que todo sea más ameno y familiar, es importante destacar la coordinación que hay teniendo en cuenta que son los más chiquititos por eso es que súper importante que la Junji junto a la dirección del jardín y el Registro Civil tengan la capacidad de gestionar estos procesos, obviamente como dice Fernanda facilitando y dándole una nueva experiencia a nuestros hijos e hijas para que puedan tener en este caso su primera cédula de identidad”.

En la oportunidad, el Seremi de Justicia y DD.HH Samuel Navarro Castro se refirió a esta ceremonia indicando que “nos parece importante que el Registro Civil, un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esté presente en los establecimientos educacionales, en este caso en el jardín infantil Arcoiris en esta entrega y obtención de la primera cédula de identidad para niños y niñas que están matriculados en este jardín infantil, esto en el contexto del derechos de los niños que tienen una multiplicidad de derechos que hemos estado reconociendo como Estado, nos parece importante la entrega de esta primera cedula de identidad porque les permite no solo a sus padres tenerlos identificados, sino que también les permite hacer algunos trámites, viajar, por lo tanto vamos a seguir colaborando con distintos jardines infantiles y con la comunidad en general”.

En tanto, el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Rodrigo Aguilera señaló que “para nosotros es muy importante estar hoy día acá puesto que nos permite contribuir a varias cosas, primero que nada, a que los niños obtengan su cédula de identidad, y por otro lado nos permite acercarnos a la familia a través de la entrega de cédulas a los niños directamente en los jardines infantiles, y así las familias no tengan que concurrir a las oficinas del Registro Civil y así evitar las aglomeraciones que pudiesen provocar contagios por Covid, recordar que tenemos una oficina de terreno con la que concurrimos tanto a jardines infantiles como a cualquier otro tipo de organizaciones donde nos convoquen para hacer distintos tipos de trámites, no solo cédulas de identidad sino que también otros requerimientos.”

A su vez, la directora del Jardín Infantil Arcoiris Daniela Molina se mostró muy contenta y agradecida por la actividad señalando que “mira la verdad que nosotros realizamos esta coordinación con el Registro Civil a raíz de la conmemoración de los derechos de las niñas y los niños, y la verdad es que las familias acceden de manera automática, porque se facilita un montón el trámite, es menos engorroso, hay que hacer menos fila, el Registro Civil viene con todo el equipamiento al jardín infantil y hacemos todas las gestiones acá, así que en ese sentido las familias están agradecidas y contentas, y nosotras también porque consideramos que trabajar en equipo con el resto de los servicios va en solo beneficio de los niños y niñas”.

Finalmente, reiterar la disposición del Servicio de Registro Civil e Identificación a través de su unidad de atención en terreno, que permite acudir a distintos sectores y localidades, con el objetivo de facilitar el acceso de quienes tienen mayor dificultad para realizar sus trámites de manera presencial en las distintas oficinas que posee el servicio en nuestra región.