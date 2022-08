Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa “Mi primer voluntariado”, en donde también participó el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de la Región, entre otros.

Coyhaique.- El Instituto Nacional de la Juventud junto a jóvenes estudiantes del Liceo Técnico Profesional Profesor Ricardo Navarrete Barría y autoridades regionales, dieron el vamos al programa “Mi Primer Voluntariado”, iniciativa que busca visibilizar, fortalecer, incentivar y promover a la juventud regional con el objetivo de involucrar a las y los jóvenes en instancias de participación social a través del voluntariado y que permitan potenciar a las juventudes como agentes de cambio.

Los jóvenes comenzaron los trabajos limpiando el patio del establecimiento educacional para posteriormente instalar mobiliario de distintos objetos reciclados, pallets, neumáticos, tablas entre otros. Se diseñaron bancales y maceteros, siembra de flores, bulbos y yerbas medicinales. Intervención de paredes a partir de muralismo y/o grafitis que incentivan al cuidado del medio ambiente y la identidad cultural. Además, se trabajó en conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de la región de Aysén y se realizó un taller denominado Portadores de Tradición ahí los jóvenes aprendieron a hacer tejuelas en conjunto con Cultores Tejueleros, tejuelas que luego fueron utilizadas para adornar una jardinera existente en el lugar.

“Partimos la semana muy contentos y muy entusiastas cuando uno ve grupos de jóvenes que están en su primer voluntariado de INJUV, colaborando además con cultura y entregando conocimientos de los grandes saberes como lo es hacer tejuelas, inspira, motiva a seguir trabajando mancomunadamente tal como nos ha pedido nuestro Presidente Gabriel Boric, que hagamos trabajo intersectorial, que potenciemos las capacidades de cada uno y que motivemos a los jóvenes a seguir avanzando y construir comunidad, ellos no solo se van a llevar de acá el mejorar el espacio dentro del liceo, sino que además se llevan conocimiento para que puedan replicar en el futuro lo que era hacer tejuelas antes en la patagonia”, sostuvo la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad.

En tanto la directora regional (s), Génesis Arias Fuentes, agradeció la participación de los jóvenes voluntarios y explicó que “todo este trabajo no hubiese sido posible sin jóvenes voluntarios, agradecemos significativamente el compromiso y esfuerzo que puso cada una y uno de ellos para que esta iniciativa hoy sea una realidad. Agradecemos también al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de la región, Supermercado Hiperpatagónico, Ferretería La Nueva, Senda Previene, Ilustre Municipalidad de Coyhaique y Reserva Nacional Coyhaique ya que ellos también nos ayudaron aportando para que esta actividad fuera posible. Como servicio esperamos seguir trabajando para entregar a nuestra juventud regional más y mejores espacios de participación”.

El Director del Liceo Técnico Profesional Profesor Ricardo Navarrete Barría, Raúl Álvarez Villegas, señaló que “estoy muy contento con la actividad que estamos iniciando con los jóvenes de segundo medio, mi primer voluntariado, es una actividad que a ellos les va a enseñar mucho respecto a trabajar colaborativamente, a trabajar en equipo, es también parte de nuestro sello institucional que busca también en los jóvenes una educación integral, no solamente en el área académica, sino que también en el área de los valores y estos son valores que es necesario rescatar e incentivar, para que nuestros futuros ciudadanos tengan una mayor conciencia, hoy día es necesario que el mundo se desarrolle hacia un trabajo más colaborativo. Estoy muy contento porque veo que los jóvenes están contentos, ya que ellos han tomado esta actividad con mucha seriedad. Agradecer todo el apoyo que hemos tenido de parte de INJUV que ha permitido desarrollar este proyecto y al centro de estudiantes que han liderado este proyecto en el liceo, y que tiene un muy lindo objetivo, hermosear nuestro patio exterior, así que agradecer a INJUV por la oportunidad que tenemos de desarrollar este tipo de actividades y ojalá sea esto el inicio de muchas más iniciativas que tengamos en conjunto, así que muy agradecido, estaremos monitoreando las actividades para ver los resultados”.

Martín Sandaña, joven voluntario de INJUV indicó que “es una actividad muy entretenida, para ayudar a hermosear este lugar y hacemos cosas productivas, como voluntario hago un llamado a la juventud regional a que se motive y participe de estas iniciativas que son tremendamente provechosos para nuestra comunidad y entorno”.