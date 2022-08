Programa capacitó a féminas del sur del país gracias a colaboración con AIEP y Sercotec: Centro de Negocios Puerto Varas.

Aysén.- .- Tras cinco semanas de capacitación culminó la Academia de Emprendedoras del programa “Mujeres con Energía” del Grupo Saesa y Edelaysen, en la que participaron más de 100 emprendedoras del sur del país y donde 69 de ellas obtuvieron la certificación que les otorga AIEP, entidad a cargo de los cursos de formación.

De esas 69 alumnas, Edelaysen premió a las 3 que obtuvieron las mejores calificaciones, entregándoles un millón de pesos de libre disposición.

De esta manera se reconoció el trabajo de Valeria Valenzuela Carrillo de Puerto Aysén, con su emprendimiento de diseños locales Monitos Vole; Nancy Ruiz Arias de Puerto Cisnes con el servicio de banquetería y comida, Delicias Magus; y Margarita Vargas de Villa Mañihuales con su negocio de alojamiento y turismo, Camping Las Margaritas.

Valeria Valenzuela, quien es arquitecta e ilustradora en Puerto Aysén, llegó a la región desde Concepción y hoy, tras participar de la Academia de Emprendimiento y ser una de las ganadoras, manifestó al recibir el premio que “uno siempre imagina como cuando uno se juega un Kino, un Loto, que me lo voy a ganar, pero siempre está la posibilidad de que eso no pase era algo que uno creía que iba a pasar, y cuando llegaron así de sorpresa, con un cheque tremendo, y felicidad, así como cuando te arman un cumpleaños sorpresa, algo parecido, Y felices yo y mi hija sorprendidas con ese tremendo cheque, pura felicidad”.

Por otro lado, Margarita Vargas de Villa Mañihuales recibió con sorpresa y mucha satisfacción el premio de la Academia de Emprendimiento del programa Mujeres con Energía.

“Yo estaba justamente haciendo el aseo a una de las cabañas y de repente veo dos camionetas de Edelaysen. Qué raro si yo no debo nada, tengo todo pagado. Qué vienen a hacer para acá pensaba. Se bajaron, me abrazan los chicos porque me conocen cuando vienen a dejarme la boleta, a felicitarme. Y por qué me están felicitando tanto les pregunté y me dicen, ‘pero señora Margarita, usted se ganó el premio’, así que, a esa hora contenta, no cabía en mi cuerpo de alegría” cuenta Margarita.

La tercera ganadora fue Nancy Ruiz Arias, con delicias Magus en Puerto Cisnes. Algo presentía dijo, pero que fue muy emocionante cuando llegaron a decirle formalmente que era la ganadora de un millón de pesos.

“Cuando me llegaron a notificar que era una de las ganadoras, de verdad casi me dio un infarto. Porque no estaba dentro de mis planes. Fue emocionante, no me lo creía, mi esposo se reía y le decía, ‘no puede ser’. Igual estaba con dudas porque me llamaron el día anterior para corroborar datos, y dos días estuve súper nerviosa para saber quién era ganadora” indicó Nancy.

Desde Edelaysen, Patricio Raimilla Guzmán, jefe de servicio al cliente señaló que “estamos muy satisfechos de la acogida que tuvo entre nuestras usuarias esta nueva edición de nuestro programa en la región. La academia es una oportunidad de transformar y generar cambios positivos en sus emprendimientos, ya sean grandes o pequeños. Además, es muy satisfactorio ver la alegría de estas ganadoras cuando les informamos. Un momento muy especial para todos”.

A través del reconocimiento y la capacitación, “Mujeres con Energía”, busca ser un aporte para aquellas microempresarias y trabajadoras de todas las edades -desde Ñuble a Aysén- que con toda su energía se levantan para sacar adelante sus ideas de negocio, ya sea en primera o segunda categoría.

En el marco del programa, las seleccionadas accedieron a clases virtuales, coordinadas por el Centro de Negocios Puerto Varas de Sercotec, las cuales consistieron en módulos de libre acceso y clases magistrales impartidas por emprendedores nacionales y expertos del Instituto Profesional AIEP.

Gracias a “Mujeres con Energía”, Grupo Saesa ha capacitado y apoyado a más de 150 emprendedoras de su zona de operación, labor que seguirá realizando para continuar transformando y mejorando las vidas de estas vecinas, sus familias y sus comunidades.