En las actividades de cierre también participó la seremi de Desarrollo Social, ministerio que junto a la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Gobierno, fueron mandatados por la Contraloría para informar sobre el plebiscito de este domingo 4 de septiembre.

Coyhaique.- Con una última entrega ciudadana de propuestas de la nueva Constitución en la Plaza de Armas de Coyhaique y un distendido diálogo con dirigentes sociales, la Seremi de Gobierno de Aysén, en compañía de Karina Acevedo, Seremi de Desarrollo Social, dieron por finalizada en la región de Aysén la campaña Chile Vota Informado, que repartió cerca de 12 mil ejemplares del documento nivel local, y más de un millón a lo largo de todo el país.

“Con esta última entrega ciudadana quisimos poner término a esta iniciativa, sintiendo que como Gobierno cumplimos con el deber de informar, que era nuestra responsabilidad Y como dijo la ministra Vallejo, cuando se vota informado también se puede votar en libertad. Creemos que la información es muy importante para empoderar a la ciudadanía y en ese sentido, debemos dar las garantías para que todas las personas, independiente de su lugar de origen, de su estrato socioeconómico, de su posición política e ideológica, puedan cumplir con su deber con toda la información sobre la mesa”, señaló la portavoz.

“Pudimos ver cómo las personas, primero tímidamente, se acercaban a recibir las propuestas que entregamos en Cochrane, Tranquilo o Puerto Guadal y después de conversar con ellos y explicarles lo que estábamos haciendo nos agradecían el esfuerzo, para que ellos tuvieran acceso al texto para informarse. Muchas personas nos hacían preguntas y nosotros siempre hicimos referencia al texto, para chequear la información que no se ajustaba a la realidad”, agregó.

La Seremi de Desarrollo Social, Karina Acevedo, señaló: “Hoy cerramos un proceso muy importante para el pueblo de Chile, que es el término de la campaña Chile Vota Informado que en la región nos tocó promover con la Seremi de Gobierno, Tatiana Plá. Hemos recorrido diferentes lugares del territorio regional informando y entregando la propuesta constitucional. Hemos tenido muy buena recepción. Se repartieron alrededor de 12 mil ejemplares de propuesta constitucional. Podemos decir que esta es una tarea cumplida.”

El presidente de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores, José Manuel Vivallo, quien participó del encuentro, agradeció la entrega de información destacando que “tanto a nivel nacional como regional, las autoridades han actuado co prescindencia y no haciendo alguna apología para uno u otro lado. Han actuado de manera muy equilibrada, solo dando a conocer el texto. Este acto me parece maravilloso porque es un acto democrático, y además porque aquí están presentes dirigentes de cada una de las organizaciones territoriales y funcionales de Coyhaique”.

Rodrigo de los Reyes, Presidente de la Agrupación Cultural de Protección al Huemul, también valoró la actividad, señalando que “Felicito a los ministerios involucrados en Chile Vota Informado, porque el Estado, más allá del Gobierno de turno, está cumpliendo con su deber que es informar, sobre lo que yo diría que es uno de los procesos más relevantes de la historia de Chile. Yo rescato que se ha entregado información objetiva, amplia y pluralista para que todos, independiente de nuestras posturas, podamos participar”

Por último, la seremi de Gobierno Tatiana Plá Álvarez recordó que si bien este miércoles concluyó la campaña Chile Vota Informado, continúa la campaña “Tú Voto Decide” (www.gob.cl/tuvotodecide), que es la página web donde se desplegó la información de todas las acciones que se están realizando como Ejecutivo para que el plebiscito constitucional sea una elección limpia, responsable y tranquila.