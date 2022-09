Durante la sesión de la comisión de Obras Públicas del Senado realizada este miércoles en Valparaíso, la senadora de Aysén, Ximena Ordenes, reiteró su llamado a los ministerios sectoriales del Gobierno a “terminar con la indiferencia” frente a la crítica situación de conectividad en las zonas lacustres de General Carrera y Villa O’Higgins, e instó nuevamente a que las autoridades del nivel central impulsen un nuevo sistema de conectividad para la Región de Aysén.

Valparaíso.- En el marco de una sesión especial de dicha comisión para abordar el escenario de la zona lacustre en Aysén, en la que estuvieron presentes el Ministro de OOPP, Juan Carlos García así como los subsecretarios de Obras Públicas y Transportes, la senadora Ordenes señaló que “la región de Aysén está sometida a una precariedad tremenda, y que está en riesgo el transporte de pasajeros de la región de Aysén y lo quiero decir con todas sus letras, porque creo que hay mucho eufemismo en la presentación y en la forma en la que estamos abordando el problema”, a raíz de la exposición que realizó esa cartera sobre la situación de las barcazas en los lagos General Carrera y O’Higgins.

Ordenes recordó que, en el caso del Lago General Carrera, la fecha de entrega de la barcaza Tehuelche sería en diciembre del 2021, lo que obligó a generar un plan de contingencia para enfrentar la afectación sobre los habitantes de Chile Chico y la zona lacustre, frente a lo que, desde el ministerio, respondieron asegurando que la barcaza Tehuelche estaría lista en el mes de diciembre.

“Esperamos que eso sea así, porque el problema, de verdad, ya no resiste más, y los aiseninos han esperado mucho por una respuesta oportuna”, dijo la senadora durante su intervención, recordando que la fecha original de entrega de la Tehuelche era Octubre del 2021.

En el informe del MOP, se señaló que, con las medidas de contingencia para amortiguar los efectos de la paralización de la barcaza en Chile Chico, no existía compromiso de la conectividad en la zona, lo que la senadora Ordenes replicó asegurando que tal aseveración “es imprudente, porque sí hay afectación de la conectividad dado que las soluciones propuestas no igualan los estándares que entrega la barcaza”.

“Se va a cumplir un año sin conectividad, mientras que cuando en el Metro de Santiago sufre desperfecto, se despliegan todos los recursos y a los 2 días hay solución. Entonces, yo quiero ser súper honesta, ministro, subsecretarios: aquí se ha abordado con bastante indiferencia respecto de lo que estaba ocurriendo, y eso debe terminar”, dijo la senadora.

Asimismo, Ordenes dijo que, en el caso de la barcaza de Villa O’Higgins, “la comunidad está totalmente desconectada y nadie tiene claridad respecto de qué es lo que ocurrió con ese proyecto (…) hoy día la soberanía y la integración no van a dar el ancho”.

La parlamentaria añadió que “en el Congreso se está iniciando la definición presupuestaria del año 2023, y es el momento de establecer un Plan de Conectividad Austral en el que haya coordinación interministerial en el que se impulse un nuevo sistema de conectividad lacustre para el país”.

“Hoy día ya estamos en el peor de los mundos en el Lago General Carrera. De verdad yo no sé cómo los ciudadanos no han tomado otro tipo de medidas porque están desconectados”, dijo la senadora Ximena Ordenes al finalizar su intervención en la comisión especial.