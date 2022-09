La comuna de O’Higgins con una población de más de 600 habitantes ha presentado diversas dificultades durante este último tiempo, pues además de contar con una de las cifras más altas en su combustible, no cuenta con una conectividad digital óptima, sumado a los innumerables problemas de conectividad lacustre y la no habilitación de sus pasos fronterizos, lo que ha levantado una alerta de preocupación en la comunidad quienes ya comienza a prepararse para la temporada turística 2022-2023.

Provincia Capitán Prat.- Tras conversaciones y permanente escucha del Consejero Victor Escobar con la comunidad, se ha generado sin fin de prevenciones por parte de las familias de O’Higgins, pues no solo se habla de la localidad de Villa O’Higgins, también los sectores rurales de Río Mayer, Lago Christie, lago alegre y Lago O’Higgins, donde existen familias que hoy miran con inquietud el abandono social y productivo por parte de las nuevas autoridades de gobierno, pues a 6 meses de su instalación, no han sido capaces de llegar a las zonas más aisladas de la provincia Capitán Prat, más aún cuando atravesamos uno de los inviernos más crudos del último tiempo.

Se acerca una nueva temporada estival y con pésimas condiciones en los caminos del sector, una ruta maravillosa en paisajes, flora y fauna, pero muy desafortunada en otros aspectos como la conectividad la que, en ocasiones, producto de acciones climáticas, se generan grandes derrumbes, interrumpiendo el único acceso para llegar a la Barcaza, esto por varias horas, incluso días; sin mencionar las dificultades en caso de una urgencia médica donde, si no es oportuno el trasbordo en barcaza Padre Antonio Ronchi y/o la acción aérea, una persona puede perder la vida.

Hoy la interrogante surge con la información entregada por el Seremi de MOP Aysén que indica que la barcaza Padre Antonio Ronchi, la única en funcionamiento, entrará a carena durante el mes de noviembre para la realización de su correspondiente mantención para un posterior buen funcionamiento, indicando que en su reemplazo arribaría una nave de menor tamaño que la actual.

En tal sentido el consejero Escobar Mardones destacó “Nos llama poderosamente la atención primero, que esta información la recibamos desde el Mop y no desde la Delegación Provincial o de la Seremi de Transporte, y que encima se indique que por parte de Obras Públicas no se harán responsables del recambio, dando como alternativa que la Seremi de Transportes aumente la frecuencia de los recorridos, lo que deja en total incertidumbre las posibilidades de resistencia de la embarcación de respaldo, lo que afectaría profundamente el recorrido, más aún en el comienzo de la temporada más productiva económicamente para la comuna”.

Junto con ello, la autoridad provincial enfatizó en que además de estos inconvenientes y con una pandemia ya controlada por las autoridades de salud, aún no se encuentran habilitados los pasos fronterizos de la comuna, lo que afecta de manera importante esta nueva temporada turística que se avecina.

“No debemos esperar que las comunidades les digan cómo hacer su trabajo, deben recorrer los territorios y como dice la autoridad regional el maritorio, para que observen las carencias históricas que tiene la población, las autoridades locales de Gobierno no están realizando un trabajo efectivo, no es posible que producto de todas falencias en conectividad el consejo regional deba solicitar reunirse con el ministro para resolver temáticas regionales que debiesen ser resultas por las autoridades nombradas y que supuestamente están ahí por conocer las diferentes localidades”, puntualizó Víctor Escobar.

Finalmente, el Consejero lamentó el abandono del Gobierno del presidente Boric con una de las comunas más australes y de difícil acceso de la región de Aysén, compuesta por familias que solicitan mayor presencia del Estado con soluciones a corto plazo ante las situaciones de contingencia como conectividad y accesos con los que cuenta la comuna y en definitiva mejorar la gestión de dichas autoridades lo que en su defecto se traduce en mejorar la calidad de vida de las familias de esta austral localidad.