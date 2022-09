Parlamentario valoró la alta participación a nivel regional, con más del 64% de respaldo a la opción ganadora

Aysén.- “Agradecer a los ayseninos y ayseninas. Fue una respuesta categórica”. Así lo señaló el senador David Sandoval al referirse al contundente triunfo del Rechazo en el Plebiscito de salida realizado este domingo.

Al respecto, el parlamentario destacó la alta participación a nivel regional, la cual superó las 70 mil personas, obteniendo la opción Rechazo el 64,11% de apoyo (44.449 votos), imponiéndose en todas las comunas de la región. “Vimos el día de la votación, cómo participaba gente de todas las edades, asumiendo la tarea de ser parte de este proceso. En todas las comunas ganó el Rechazo de una manera categórica y eso es una respuesta de madurez de la comunidad. Valorar a toda la gente que se articuló frente a este tema. Este trabajo fue muy distinto a campañas pasadas, fue un trabajo muy silencioso”, resaltó.

En esa línea, indicó que esto es “un reconocimiento a la gente de Aysén que entendió que había que dar un paso distinto, tomar un nuevo camino”, en el cual se escuche a todos “y se pongan por delante los intereses, los sueños y anhelos de la región”.

Sobre lo que se viene durante las próximas semanas, subrayó que la tarea fundamental es sentarse en la mesa para ver de qué manera se va a construir esta nueva constitución. “Fundamentalmente trabajar en unidad. Nuestro país tiene tantas virtudes, en los momentos complejos como estos, la sabiduría de toda la gente se manifiesta de manera fundamental, rechazando lo que no le gusta de una forma democrática y transparente”, agregó.

“A un grupo de personas se le entregó un potente mandato, pero que no estuvo a la altura de esta demanda. Por eso, hay que hacer lo contrario, es decir, abrir un espacio donde la gente es parte fundamental de este proceso”, agregó.

Por otra parte, dijo que el gobierno tiene que reflexionar profundamente sobre el camino que está tomando, sobre la forma en que está conduciendo el proceso. “No olvidar que el presidente Boric fue el generalísimo del Apruebo, con todo un gobierno involucrado como no se había visto en etapas anteriores. Bueno, ellos hoy están asumiendo esta reflexión en La Moneda, mientras nuestros sectores políticos están conversando para ver cómo enfrentamos este proceso.”, señaló.

Finalmente, a nivel parlamentario, señaló que es momento de retomar los debates en materia de reforma tributaria, de reforma de pensiones, entre otros temas. “Hemos estado prácticamente paralizados en materia de trabajo legislativos y lo que se ha tramitado eran temas que venían con anterioridad. Y eso paraliza la gestión”, concluyó.