El senado aprobó en general este miércoles, en su segundo trámite legislativo, el proyecto de ley que reconoce el dolor crónico no oncológico y la fibromialgia como una condición que afecta la funcionalidad de quienes padecen tales dolencias y que en la gran mayoría de los casos puede llevar a la discapacidad, “lo que constituye un avance, una esperanza y una ayuda concreta para miles de chilenas, chilenos y sus familias”, según expresó la senadora Ximena Ordenes.

Valparaíso.- El proyecto de ley, además de establecer un marco que reconozca tales dolencias como afectantes de la funcionalidad, también busca promover y garantizar el cuidado integral de las personas que sufren de dolor crónico y fibromialgia, fijando derechos, tales como acceder a distintas alternativas terapéuticas, incluyendo las medicinas complementarias.

La senadora expresó que “existen decenas de organizaciones de la sociedad civil, entre fundaciones, agrupaciones, corporaciones y asociaciones de pacientes, que se dedican a difundir, orientar y otorgar contención a pacientes que sufren de dolor crónico no oncológico y fibromialgia, y que se dedican a aportar, en todo lo que el sistema de salud sigue en deuda con ellos y ellas, desde una mirada profundamente empática. Por ello, este es un importante paso legislativo que, esperamos, sea aprobado en particular por la comisión de Hacienda del Senado, y posteriormente, por la Cámara de Diputados”.

“Con este proyecto de ley, toda persona que presente esta enfermedad tendrá derecho a un diagnóstico temprano y oportuno, a contar con los cuidados necesarios para el resguardo de su salud mental y físico, a que el Estado propicie el acceso a medicamentos, tratamientos, terapias, medicinas complementarias, y ayudas técnicas. Además de acceder a información fácil y accesible sobre las causas, características y alternativas terapéuticas que implica su enfermedad”, indicó Ximena Ordenes.

Añadió que, con este proyecto de ley, las licencias, que se otorguen por fibromialgia o dolores crónicos no oncológicos no podrán rechazarse por el solo diagnóstico, como ha sucedido reiteradamente, ni sufrir un tratamiento especial o discriminatorio que afecte el normal proceso de su tramitación.

“Hemos recibido testimonios, donde hay mujeres que llevan más de 2 años de rechazo de licencias médicas, precarizando sus vidas y sus familias, pues en algunos casos son el único sustento de sus hogares o simplemente toman la decisión de volver al trabajo con el riesgo que significa esta enfermedad”, señaló la senadora.

Ordenes además hizo un reconocimiento especial a la Corporación de Fibromialgia de Aysén “Fibroesperanza” de la Región de Aysén, representados por dirigentes como Francisca Ronda y Christofer San Martín, “quienes pudieron intervenir en la tramitación del proyecto en la Comisión de Salud, entregando sus importantes testimonios sobre la realidad que viven en la Región de Aysén las y los pacientes que deben lidiar, día tras día, la problemática que rodea al dolor crónico y la fibromialgia”.