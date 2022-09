Parlamentario se refirió a este tema en la sesión en la que el Banco Central de Chile, entregó su Informe de Política Monetaria (Ipom)

Valparaíso.- El senador David Sandoval expresó su preocupación ante el fuerte incremento de la tasa de interés, la que se situó en el 10,75%. Esto luego de la exposición realizada en los últimos días en la Cámara Alta, por parte del Banco Central, institución que entregó su informe sobre Política Monetaria (Ipom).

El parlamentario dijo que la situación genera inquietud, ya que, si bien uno de los roles principales de dicho organismo es precisamente el control de la inflación, también aquello está teniendo efectos desde lo público. “Y aquí se ha manifestado en varias ocasiones, cómo compatibilizar la necesidad de realizar este control de la inflación, pero no afectar el impacto de la inversión pública, especialmente en regiones extremas”, indicó.

Lo anterior, pues precisó que este tema no solo afecta a las personas, sino que de igual manera tiene su impacto en inversiones públicas, indicando que producto del alza en el costo de los materiales de construcción, entre otros factores, hay proyectos de inversión que presentan distintas dificultades.

En ese contexto, recalcó que esto además “tiene efectos en la propia comunidad, pues estamos hablando de personas que no van a tener trabajo, prestadores de servicios que no van a generar su actividad económica”, subrayando que por eso “tenemos que buscar de qué manera llevamos adelante un proceso que se haga cargo de esta realidad”.

“Uno entiende que la incertidumbre, los procesos que está viviendo políticamente el país, sin duda no contribuyen mucho a lograr esta estabilidad que tanto quisiéramos”, agregó, señalando que “al país se le quiso llevar al borde del abismo, que a Dios gracias logramos salir de ese riesgo”.

Por otro lado, destacó la labor que realiza el Banco Central, como entidad autónoma y su rol de control de la inflación, pero reiteró que las medidas adoptadas se tienen que compatibilizar para que no terminen por repercutir en lo que significa las inversiones públicas, que es tan relevante en regiones particularmente extremas o altamente dependientes de la inversión pública, como en este caso es Aysén. “La región lo único que quiere es tener las oportunidades para poder desarrollarse con plenitud”, concluyó.