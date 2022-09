La iniciativa organizada por diversas instituciones se realizó de manera presencial y se transmitió en el Facebook de MintrabAysén, con el propósito de entregar un contexto y aclarar dudas sobre la nueva ley de extranjería y materia laboral.

Coyhaique.- Con presencia de empleadores/as y trabajadores/as se llevó a cabo el Seminario “Normativa Laboral y Extranjería: ¿cómo contratar a un extranjero?”, en el Centro Cultural Coyhaique, el cual contó con una versión online, transmitido a través del Facebook MintrabAysén.

La iniciativa surgió desde la Cámara de Comercio Coyhaique involucrando a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, a la Policía de Investigaciones (PDI), y luego a la Dirección del Trabajo, Observatorio laboral y Servicio Nacional de Migraciones. Al respecto, la presidenta del gremio manifestó, “Estas son buenas instancias, como empleadores debemos estar informados, tanto los empleadores como los trabajadores para no cometer ilegalidades y caer en sanciones millonarias. Fue una instancia de aclarar muchas dudas con nuestros amigos migrantes”, afirmó Daissy Mondelo.

Esta es una primera instancia que busca repetirse en temas más específicos en un corto plazo, repitiendo la fórmula del tripartismo, Estado-Trabajadores-Empleadores, “Nosotros como Seremía del Trabajo y Previsión Social nos interesa apoyar todas las instancias, sobre todo ésta, donde participamos con la Cámara de Comercio, PDI, Observatorio Laboral, la Dirección del Trabajo y Migraciones, pudiendo apoyar todo lo que tiene que ver con los trabajadores migrantes. Desde el trabajo decente para el buen vivir y el concepto de diálogo, de gradualidad, de que aquí entre todos buscamos lo mejor: hoy día Estado, empleadores y trabajadores. Esta instancia ha sido muy provechosa, muy enriquecedora y creo que a todos nos han aclarado las dudas respecto a la situación que viven los inmigrantes para poder insertarse adecuadamente en el mundo laboral y también los empresarios, para que no incurran en multas”, comentó el Seremi Rodrigo Díaz.

El seminario comenzó con la presentación de la analista cualitativa Marina Vargas, del Observatorio Laboral, “Contexto Chileno de la Migración y el Trabajo”, continuando con la exposición “Normativa Laboral aplicable a Trabajadores Extranjeros en Chile” de la directora regional, abogada Victoria Sierra de la Dirección del Trabajo, siguiendo con la ponencia “Nueva Ley de Migraciones”, del encargado del Departamento de Canales y Refugio del Servicio Regional de Migraciones, Ricardo Coloma.

En la actividad, la Policía de Investigaciones de Chile abordó la labor de la institución acorde al nuevo marco normativo, cuya exposición estuvo a cargo de la funcionaria Paula Gutiérrez de la Oficina de Análisis y Procesamiento Estadístico de la unidad especializada. Así, “personal Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique participó de este seminario en el cual se expuso respecto a la labor de la PDI conforme a la nueva Ley de Migraciones, dando a conocer los nuevos alcances que existen para la contratación de migrantes, ya que nuestra labor fiscalizadora en el territorio nacional nos permite orientar a extranjeros y empleadores para que puedan tener una contratación segura”, señaló el subcomisario Pablo Soto, jefe (s) del Departamento de Migraciones Coyhaique.

En cuanto al trabajo de la PDI en estas materias, el subcomisario Pablo Soto indicó que “como PDI trabajamos en base al análisis en cada una de nuestras fiscalizaciones para mantener un cien por ciento de efectividad en todas nuestras fiscalizaciones en la región de Aysén”, esto con la finalidad de garantizar un proceso migratorio seguro y responsable para todos sus intervinientes. Finalmente, desde la PDI valoraron este tipo de iniciativas coordinadas entre las diferentes instituciones para responder a las demandas de los ciudadanos extranjeros y los empleadores de la región.

Luego de las exposiciones hubo un panel de conversación moderado por el director del Observatorio Laboral, Marcio Villouta, donde además se resolvieron las preguntas de los participantes.

Entre los asistentes, estuvo Bladimir Caicedo, trabajador migrante y presidente de Asomisca, organización de la sociedad civil que apoya a migrantes en el ámbito laboral y de ayuda social, quien declaró, “Yo pienso que es muy interesante, porque justamente una de las demandas que ha habido a lo largo de este tiempo es que la gente siempre se pregunta ¿por qué mi empleador incurre en este tipo de acciones? ¿acaso las desconoce? Y creo que tampoco hay que satanizar a todo el mundo, hay cosas que se hacen por desconocimiento y por ignorancia, pero es importante empezar a generar este proceso de pedagogía laboral para que los empleadores efectivamente no incurran en este tipo de acciones. Yo creo que eso viene de ambos lados tanto, del empleador como del empleado, porque muchas veces tu por zanjar esa situación no laboral terminas también accediendo a muchas cosas que es justamente las que hay que prevenir no caer porque eso también te genera una explotación laboral, pero no porque el empleador te la quiera propinar, sino porque tú también terminas vendiendo tu fuerza laboral, por querer sostener una realidad que tú sabes que no puedes sostenerla, eso hay que verlo de ambos lados”.

Quienes quieran revisar la transmisión en vivo, pueden ingresar al Facebook MintrabAysén o seguir el link directo https://bit.ly/3TJmmWH.