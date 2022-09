Entre los proyectos a los que les falta recursos se encuentra Patagonia Alegre, quienes hasta hace algunos días estuvieron movilizados. El legislador y el consejero Sergio González se reunieron con la directiva de este comité.

Coyhaique.- Un enérgico llamado al Gobierno Regional realizó el diputado Miguel Ángel Calisto y dirigentes de los comités Patagonia Alegre y Proyecto Joven, solicitando la creación de un convenio de programación que permita el traspaso de fondos a Serviu, esto con la intención de poder complementar con recursos que permitan concretar sus proyectos.

Según el diputado Calisto, quien se reunió con la directiva del Comité Patagonia Alegre, “estamos solicitando al Gobierno Regional, particularmente a la Gobernadora, que se pueda avanzar en un convenio de programación en Aysén, de tal manera que el GORE pueda poner recursos frescos para el Ministerio de Vivienda, ya así aportar como suplemento para poder habilitar terrenos o terminar viviendas”.

“Hay al menos tres comités que están estancados por la falta de recursos, y por quienes estamos haciendo gestiones, El Encuentro, Proyecto Joven y Patagonia Alegre. Hemos hablado con el Ministro para que se pueda concretar este aumento de recursos desde el propio MINVU, pero no es necesario ir a Santiago, porque desde la propia región hay recursos para hacer un convenio de programación”, indicó.

Por su parte, Sigifredo Sánchez, presidente del Comité Patagonia Alegre, quienes hasta hace algunos días estuvieron movilizados en Puerto Chacabuco, señaló que “nosotros levantamos la movilización, el acuerdo con la Seremi fue que el 20 tendríamos el proyecto listo y de ahí buscar los recursos suplementarios qua necesitamos. Acogemos la idea del diputado, porque lo más factible y lo más rápido es este convenio con el GORE. Hacemos el llamado a nuestros Consejeros y a la Gobernadora para poder cumplirlo”.

Katherine Zuleta, presidenta del comité Proyecto Joven, quienes tienen proyectadas sus casas en Balmaceda y llevan 10 años esperando la casa propia, indicó que “actualmente por falta de recursos no hemos podido tener los subsidios. Nos hemos enterado que llevamos hartos años que no se hacen construcciones de vivienda en Coyhaique y que los recursos se devuelven a Santiago y a otras zonas”.

La dirigenta señaló que “no toman en cuenta lo importante que son las viviendas en esta región. Hay adultos mayores que han muerto esperando la vivienda propia, hay personas sin trabajo y con esto de la pandemia, los gastos y los arriendos han subido. No es justo que nosotros sigamos esperando por una vivienda”.

Finalmente, el Consejero Regional Sergio González, aseguró que “nosotros estamos disponibles para poder apoyar aquellas instancias para poder pagar con recursos regionales la habilitación de los terrenos. Un convenio de programación sería una solución importante para muchos comités que van a necesitar un cofinanciamiento. Vamos a instar a través del CORE, a nuestra Gobernadora Regional levantar una mesa de conversación para poder levantar esta iniciativa”.