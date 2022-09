En el marco de la votación en el Senado sobre la renovación del estado de excepción en la macrozona sur, la senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, junto al Alcalde de Villa O’Higgins, José Claudio Fica, y al Consejero Regional Jorge Abello, se reunieron con la Ministra del Interior, Carolina Tohá, para solicitar medidas urgentes para enfrentar la crítica situación de conectividad de esa localidad.

La cita se produce luego de que el día lunes, la senadora Ximena Ordenes junto a parlamentarios, a los alcaldes de Villa O’Higgins, Cisnes y Puerto Ibañez, a Consejeros Regionales y Concejales de distintas comunas, se reunieron con el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien comprometió la presentación de un Plan de Conectividad Austral para la Región de Aysén en un plazo no mayor de 60 días, pero donde los representantes de O’Higgins sostuvieron que existían requerimientos específicos que debían ser abordados antes de ese plazo acordado por el Ejecutivo.

Entre los requerimientos urgentes planteados a la Ministra Tohá por los representantes de la comunidad de Villa O’Higgins como una nave de igual tamaño que la barcaza Padre Antonio Ronchi para enfrentar la temporada estival mientras ésta se encuentra en carena, así como aumentar el subsidio aéreo, además de otras medidas concernientes a la integración con Argentina.

En la reunión, la senadora Ordenes dijo que “hoy día la barcaza Padre Antonio Ronchi, que conecta a la comuna de O’Higgins con el resto de la región, primero ha presentado fallas; estuvieron cerca de 2 días desconectados; es la única vía de conectividad, además del aire, y debe entrar a carena. Entonces, además, se viene el periodo estival, que es la época más activa”

“Se está pidiendo mayor refuerzo: primero una nave de reemplazo igual a la que existe para no impedir la conectividad; segundo, aumentar el subsidio aéreo. Además de eso dado la en la conectividad con Argentina (…) ha costado mucho convencer que hacer esta apertura con Argentina es importante”, expresó la senadora durante la cita con la Ministra del Interior, señalando también que es necesario estudiar la habilitación del Paso Mayer.

Una vez finalizada la reunión, la Ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “a propósito de estas 2 temáticas se han planteado una serie de solicitudes que vamos a procesar en el Gobierno, que vamos a responder y que tenemos que analizar. Tienen un foco que es muy compartido: que en estas zonas australes es tan importante la presencia del país y la conectividad, donde el territorio es difícil. Es un territorio que no se conecta de la misma manera”

Tohá agregó que, “de hecho, O´Higgins, tiene una situación de aislamiento cada vez que la barcaza se avería o que, en cualquier dificultad con ella, las personas quedan sin posibilidad de conectarse. Entonces, eso tiene que tener un foco, una prioridad distinta que en cualquier otra parte del país, donde hay muchas maneras distintas de desplazarse. Así que nos quedamos con 2 tareas y vamos a responder en los próximos días cómo podemos avanzar”.