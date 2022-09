La Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, firmó un convenio con el objetivo de apoyar a 278 trabajadoras y trabajadores del Proyecto de Mejoramiento Urbano (PMU).

Coyhaique.- Esta iniciativa contempla la entrega de más de 60 millones de pesos para la compra de canastas de mercadería y apoyarlos en el último trimestre del año 2022. Los recursos fueron asignados bajo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con el método de asignación directa.

El convenio fue la conclusión de una mesa de trabajo del Gobierno Regional junto a la Municipalidad de Coyhaique y los trabajadores del Proyecto de Mejoramiento Urbano (PMU).

El alcalde de la comuna, Carlos Gatica, agradeció los esfuerzos del trabajo en conjunto. “La Gobernadora también ha podido, no tan solo, ver las problemáticas, sino que, también dar soluciones desde el punto de vista concreto. Hoy día, con ayuda en asistencia social a través de canastas familiares. Con estas acciones concretas llegamos a dar soluciones definitivas a las mujeres que aquí, en este programa, se desarrollan y , obviamente, para la creación de producto conjunto”, expresó la autoridad local.

El compromiso también contempla la asesoría de una o un profesional nutricionista quien asesorará a su directiva y socios beneficiarios para la distribución y la utilización de los alimentos contenidos en las cajas, además de la realización de una charla educativa en el ámbito del cuidado de la salud.

José Cayun Cayun, uno de las personas que recibirá la ayuda, se mostró satisfecho por la iniciativa. “Deberíamos decir que ha tenido un final feliz porque la gente lo único que quiere y anhela es tener un trabajo para poder alimentar a su familia porque son la gente que más lo necesita. No me queda más que agradecer también a las autoridades que siempre tuvieron la disponibilidad de escucharnos”, contó el dirigente.

La actividad fue realizada en el edificio central del Gobierno Regional, donde participó la encargada de la División de Desarrollo Social y Humano, Vania Cáceres.

La Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, con el propósito de mejorar la oferta laboral de los beneficiarios de este convenio, dijo que “en todo lo que nosotros podamos aportar lo vamos a hacer. Todos los tiempos que podamos acortar, lo vamos a realizar. Pero el trabajo es conjunto”, refiriéndose a que existe un proceso de licitación para las áreas verdes (periodo 2023).