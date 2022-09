En la sede de la junta vecinal Clotario Blest en la capital regional, la Mesa de la Mujer Indígena organizó un encuentro en el que participaron las agrupaciones, asociaciones y comunidades mapuche de la comuna de Coyhaique. La actividad tuvo por finalidad, generar un espacio de encuentro y reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, oportunidad en la que fueron invitadas autoridades regionales.

Coyhaique.- La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, dijo: “cada 5 de septiembre, día en que se conmemora el Día de la Mujer Indígena, es una fecha de suma importancia, porque las mujeres son guardadoras de sabiduría y cumplen roles fundamentales en sus comunidades. Sobre todo, en la trasmisión del conocimiento de un pueblo que lucha día a día por preservar sus creencias y tradiciones. Con una cosmovisión que también nos ha permeado como sociedad y que nos hace entender que todas las personas somos parte de este pueblo chileno, y desde el Estado, debemos reconocer su aporte”.

Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, destacó que “conversamos con las diferentes agrupaciones y asociaciones, resaltando la labor de la Mesa de la Mujer Indígena y compartimos con cada una de ellas. Asimismo, conocimos sus telares, hierbas; es decir, todas las actividades que como mujeres realizan. Es en este compartir que hacemos carne lo que el Presidente nos ha pedido que es estar en el territorio, con las comunidades y escuchar lo que necesitan, siendo parte de las soluciones”.

En tanto, la Presidenta de la Comunidad Reñma Trapen, Ana Pairo, expresó: “fue una muy buena experiencia, porque me reuní con mis otras hermanas y además con las autoridades que también estuvieron presentes; así que fue un orgullo el haber compartido con ellas. Espero que cada año seamos más unidas. El mensaje para todas las mujeres que conmemoramos el Día de la Mujer Indígena es a no olvidarse de la cultura mapuche, que nuestro reñma no se pierda y sigamos adelante”.

A la actividad conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Indígena asistieron las comunidades Llaipen Mariman, Carfulef, Reñma Trapem y Manuel Canuman. En tanto, de las asociaciones participaron We Folil, Mawün Kurruf, Taiñ Mapu Coyhaike, Pangui Mapu y Pu Wechekeche. Asimismo, concurrió la Coordinadora Regional de CONADI, Pamela Huaitiao Almonacid, y la representante del Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, capitana Camila Rojas.

TRABAJO CONJUNTO SERNAMEG- CONADI

Desarrollar una labor conjunta para coordinar acciones dirigidas a emprendedoras es el objetivo de la Mesa de la Mujer Indígena, liderada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En esa línea, la Directora Regional (s) de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, precisó que “CONADI es un aliado estratégico, con el que hemos impulsado un trabajo permanente en el tiempo, con la finalidad de generar las condiciones para que las mujeres de pueblos originarios puedan, principalmente, alcanzar y/o mantener su autonomía económica. En esta nueva etapa, también hemos atendido la solicitud de organizar actividades para convocar a las autoridades; y de esta forma, las mujeres den a conocer sus inquietudes y requerimientos”.

Una de las principales iniciativas levantadas fue en marzo, con la segunda versión de la Feria Mujer Indígena, en la que participaron 22 expositoras, las que junto con potenciar sus negocios pudieron difundir su cultura. En junio pasado se realizó, en la sede social de la Población Clotario Blest en Coyhaique, el Wiñol Tripantu que marca la renovación de un nuevo ciclo con el solsticio de invierno, en la ocasión, se efectuaron talleres de mapudungun, witral, hierbas medicinales y cosmovisión mapuche. Posteriormente, en el mes de julio, fue organizada una reunión con el nuevo Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Luis Penchuleo Morales; cuyo objetivo fue socializar las principales necesidades de las agrupaciones, asociaciones y comunidades mapuche de la comuna de Coyhaique.