En la formulación y el desarrollo de la iniciativa la organización contó con el apoyo y orientación del área de Fomento Productivo de la Municipalidad de Cisnes

Puyuhuapi.- A través de una iniciativa financiada por Sercotec y el Gobierno Regional de Aysén, mediante el Programa de Fortalecimiento Gremial, la Cámara de Turismo de Puyuhuapi desarrolló un taller de Compostaje y Vermicompostaje, dirigido a los socios y socias de la organización.

La iniciativa consideró una actividad grupal, donde los presentes conocieron más sobre el compostaje, su uso, almacenamiento, entre otros puntos, como así también, reconocer la importancia del vermicompostaje y su técnica.

En una segunda etapa del taller y con la presencia de la Directora Regional de Sercotec Aysén, Nelly Vargas, se hizo entrega a los socios de las composteras y sus núcleos de lombrices, para comenzar con la producción de compost natural.

“Vinimos a ser partícipes de una actividad bajo el programa de fortalecimiento gremial para la AG de Turismo de Puyuhuapi. Estamos muy contentos y honrados de ver como Sercotec llega a todos los territorios y se puede trabajar de forma mancomunada con los distintos entes, no solo públicos sino también privados, vinimos a ver el trabajo que se hace en los territorios. Estamos muy contentos y orgullosos de los logros que se pueden ver en cada uno de los empresarios turísticos y aquí no solo se ve un impacto económico, sino que también un impacto social en lo que Sercotec hace”, manifestó Nelly Vargas.

Desde el Municipio de Cisnes fue la encargada de la oficina de Fomento Productivo, Lorena Lehnebach, quien puso en valor la iniciativa de la Cámara de Turismo de Puyuhuapi.

“Como Municipalidad felices de haber participado en esta actividad con la Cámara de Turismo de Puyuhuapi, en el proyecto de fortalecimiento gremial que postularon a Sercotec con fondos también del Gobierno Regional y que en esta oportunidad consideraron temas de difusión, de la ruta de sustentabilidad que están implementando con un tema de compostaje, además, se va a realizar una reparación a la oficina de información turística. Así es que, como Municipio nuestro Alcalde Francisco Roncagliolo, nos ha pedido estar apoyando constantemente a las agrupaciones, en este caso, a las cámaras de turismo. Así es que, todos invitados cuando estén abiertas las postulaciones cuenten con nuestro apoyo para que los ayudemos a participar y a salir adelante con sus iniciativas”.

Por su parte, la presidenta de la cámara de turismo de Puyuhuapi, Verónica Gallardo, destacó, “tuvimos la presencia de nuestra directora de Sercotec, que nos acompañó y también pudimos mostrarle todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de todos los años que hemos trabajado con esta institución. Agradecida enormemente de Sercotec, también de nuestra Municipalidad de Cisnes a través de la oficina de fomento productivo, que tienen la disposición y nos acompañan siempre en todo lo que nosotros necesitamos. También junto a nuestros asociados, estamos muy contentos porque esta es la primera vez, después de la pandemia, en que nos reunimos, tuvimos una capacitación donde participó un gran número de ellos, estábamos felices de reencontrarnos y poder compartir experiencias. Lo de hoy fue de compostaje, hay muchos que ya lo estaban haciendo a su manera y esto también los ayudó a compartir conocimientos”.

Una de las socias de la cámara de turismo de Puyuhuapi, quien pudo participar del taller de compostaje y vermicompostaje, agradeció la instancia de aprendizaje. “Muy bueno, estoy feliz, yo soñaba con esto, porque reunía en el campo muchas lombrices para hacer mi abono, así es que, cuando supe de esto por el tema del turismo, fascinada. Estoy feliz, quiero aprovechar al máximo esto, porque trabajo con invernadero y esto me va a servir mucho para ello y para la huerta”.

El taller estuvo a cargo de una OTEC Regional, y el objetivo general fue sociabilizar un protocolo de compostaje para empresarios de los rubros de alojamiento y gastronomía, ligados a la AG de Turismo de Puyuhuapi.