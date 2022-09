La enfermedad puede afectar a toda la población, por lo que se deben mantener conductas que permitan su detección temprana.

Coyhaique.- Si bien no se trata de una enfermedad reciente, la viruela símica, también conocida como viruela del mono, hasta ahora estuvo circunscrita al continente africano. No obstante, hace algunos meses apareció en otros puntos del globo, incluyendo por cierto América Latina y el Caribe.

“Es una enfermedad aguda, transmitida por un virus y los síntomas se manifiestan con un exantema, es decir, aparición de lesiones en la piel de distinto tipo”, relata el Dr. Carlos Mejías, infectólogo del Hospital Regional Coyhaique (HRC).

Esta dolencia puede originar fiebre, fatiga, dolores musculares y erupciones cutáneas que puede incluir el cuerpo entero y que se resuelven en tres semanas. “La aparición reciente de lesiones cutáneas, exantemas que no tengan una causa aparente ya es motivo de sospecha, sobre todo si va asociada a otros síntomas sistémicos como decaimiento, fiebre o dolor de cuerpo y garganta”, agrega el Dr. Mejías.

Según la descripción y evidencia científica, se trata de una enfermedad de origen zoonótica, transmitida por animales, a través de mordeduras. Sin embargo, la transmisión entre personas se genera a partir del contacto directo, cercano, estrecho y prolongado. “Además está la probable transmisión por gotitas, saliva o secreciones respiratorias, lo cual se ve mucho más en las variantes de África, que en Europa o América”, sostiene el profesional.

También se puede transmitir por partículas suspendidas en el ambiente, “por lo cual debemos tener mucho cuidado con las prendas íntimas, sábanas, ropa interior y toallas que están en contacto con las lesiones y pueden transmitirse a otras personas”, precisa el infectólogo del HRC.

Aun cuando la viruela símica no es exclusivamente de transmisión sexual, en Chile y parte importante del mundo se describe como la principal causa. El periodo de incubación de la enfermedad va de 4 a 21 días, “pero en la práctica lo que estamos viendo es que en 5 y 7 días comienzan a aparecer las lesiones y lo primero que aparece son síntomas sistémicos de decaimiento, malestar, fiebre y posteriormente las lesiones en el cuerpo, aunque también se han descrito casos en que primero aparecen las lesiones”.

La Alerta Sanitaria por viruela del mono se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre de 2022, sin perjuicio de la facultad que tiene la autoridad de poner término anticipado o prorrogarla, según las condiciones sanitarias lo indiquen.

En el mundo se registra un incremento de las personas con Viruela del Mono. Ante este escenario, el 23 de julio pasado la Organización Mundial de la Salud declaró Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional.

Tratamiento

La viruela símica es una patología de carácter autolimitado, “es decir, tiene un inicio y un fin preestablecido, de dos a tres semanas, por lo general con lesiones benignas. En teoría los grupos de riesgo serían las edades extremas, niños pequeños, adultos mayores, casos que no son frecuentes”, explica Carlos Mejías.

El tratamiento incluye manejo sintomático de la fiebre y el dolor, como asimismo evitar que las heridas se infecten, “pero por lo general no necesita un tratamiento específico”.

Cabe señalar finalmente que se espera que continúen apareciendo casos de viruela del mono en la región, pero de ninguna manera con la frecuencia de casos de una pandemia, ya que los mecanismos de transmisión son acotados.