Margarita Vargas de Villa Mañihuales obtuvo la mejor calificación de toda la academia de emprendimiento.

Aysen.- Tras culminar la segunda academia de emprendimiento del programa Mujeres con Energía de Grupo Saesa, las tres ganadoras de la Región de Aysén recibieron en la ciudad de Coyhaique su cheque por un millón de pesos de libre disposición.

Y fue a través de una ceremonia realizada en dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción en donde se hizo entrega de los premios a Valeria Valenzuela Carrillo de Puerto Aysén, Nancy Ruiz Arias de Puerto Cisnes y Margarita Vargas de Villa Mañihuales.

Esta última, con su emprendimiento familiar de alojamiento y turismo, Camping Las Margaritas, fue la que obtuvo el puntaje más alto de la academia.

“Me siento súper orgullosa, porque a mi edad he pasado tropiezos con hartas cosas igual, pero siempre he salido adelante. Cuando yo me propongo algo, tengo que sacarlo. Y gracias a mis hijos que me cooperaron, me ayudaron. En ese mes mi hijo me había invitado a la quinta región, porque él vive allá, para pasar el invierno, porque hay más tiempo para salir, así que tenía todo el tiempo disponible para estar conectada en eso”, dice Margarita.

Para Nancy, con su servicio de banquetería y comida, Delicias Magus en Puerto Cisnes, su participación de esta academia es una motivación. “Es súper importante porque te ayuda a crecer, es un desafío que yo constantemente me estoy planteando para mi, para ver hasta dónde puedo llegar como emprendedora, y la verdad es que tampoco me esperaba estar entre las ganadoras, gran sorpresa. En estos momentos aún no nos convencemos que sí fuimos las ganadoras”.

Y desde Puerto Aysén, Valeria con su empresa de diseños locales Monitos Vole, también se mostró emocionada con su premio, indicando que “es súper gratificante terminar la academia, porque es súper difícil llevar adelante estos procesos como aprender de manera online, y una sorpresa tremenda poder ser finalista y ganadoras del premio”.

Por su parte el jefe de Servicio al Cliente de Edelaysen, Patricio Raimilla Guzmán, destacó el empuje de las emprendedoras de Aysén, poniendo como ejemplo a la alumna con la mejor calificación de la academia.

“Como Edelaysen y como Grupo Saesa, es súper importante, súper gratificante también, tener a tres mujeres de una región tan aislada como la región de Aysén, y más aún que una de ellas haya tenido la mejor evaluación en toda la Academia, es decir, de más de 100 personas, casi dos mil kilómetros de zona de concesión, que destaquen, que participen y sean parte fundamental del programa. Es muy difícil hacer emprendimiento en una región tan aislada como esta, y que todos formemos parte de eso y ayudemos con un granito de arena, la verdad es que es súper valorable y gratificante para nosotros”.

En la segunda Academia de Emprendedoras del programa “Mujeres con Energía” del Grupo Saesa y Edelaysen, participaron más de 100 emprendedoras del sur del país, donde 69 de ellas obtuvieron la certificación que les otorga AIEP, entidad que estuvo a cargo de los cursos de formación.