A través de un soporte virtual, el viernes 23 de septiembre, el Defensor Regional dio a conocer el trabajo institucional desarrollado.

Es posible volver revisar la cuenta pública en el link https://youtu.be/vWTtkWl-kC0

Aysén.- “Durante el año 2021, la Defensoría Regional de Aysén registró el ingreso de 3.191 causas correspondientes a personas imputadas de alguna falta, simple delito o crimen”. Así comenzó la cuenta pública de gestión del Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga, correspondiente al año 2021.

Nuevamente en formato remoto, por razones sanitarias pero también de cuidado y economía de los recursos públicos, este viernes 23 de septiembre, el Defensor Regional rindió cuenta de los principales logros y preocupaciones institucionales durante el año 2021.

INGRESOS Y DELITOS

El Defensor Regional explicó que el ingreso de 3.191 causas en el año 2021 representó una baja respecto de igual periodo del año inmediatamente anterior, en que los ingresos llegaron a 4.044.

“La cifra de 2021, aún está teñida de las detenciones efectuadas por los delitos contra la salud practicadas en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia”, explicó, lo que se deduce considerando que los principales delitos registrados en este periodo correspondieron, en primer lugar (y al igual que en el 2020), a la categoría Otros Delitos, referidos mayoritariamente a Delitos Contra la Salud Pública con un 22,5 % del total de ingresos.

En segundo lugar, se ubicaron las lesiones con un 17,4 %, en tercer lugar los delitos contra la Ley de Tránsito con un 15,6 %.

“En un contexto país en donde la sensación de inseguridad es alta, resulta importante darnos cuenta que los delitos más violentos o de mayor impacto social no son los más habituales – señaló el Defensor Regional – evidentemente delitos graves, aun no siendo los más cometidos merecen atención y medidas efectivas a corto y mediano plazo que permitan abordarlas”, dijo.

ADOLESCENTES

La participación de adolescentes, de entre 14 y 17 años de edad, como usuarios de la Defensoría Penal en Aysén durante el año pasado fue de 129 personas. Cabe señalar que el año inmediatamente anterior atendimos a 190 adolescentes.

“En esta relevante disminución – comentó Jorge Morga – que para el año 2021 ha implicado una baja de casi un tercio de los casos respecto al año anterior, se refleja una realidad que venimos destacando desde hace mucho tiempo: el número de adolescentes involucrados en delitos va en constante y clara disminución en nuestra región”.

El Defensor Regional precisó así que, más allá de conductas que puedan ser controvertidas o poco entendidas por el mundo adulto, lo cierto es que la inmensa mayoría de los adolescentes de la Región de Aysén no comete delitos.

“Es por esta razón que debemos insistir en la generación de políticas públicas que apunten a poner a disposición de todas y todos los jóvenes, oportunidades de recreación, educación y desarrollo personal”, comentó.

Durante el año pasado, a través de su defensor especializado en materia juvenil, la Defensoría Regional de Aysén desarrolló una serie de charlas virtuales sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, dirigidas a los estudiantes del liceo San Felipe Benicio de Coyhaique.

MIGRANTES

“El tema migrantes es uno de los más controvertidos en nuestro Chile actual y aquella es una realidad de la que no escapa la Región de Aysén. Resulta innegable que en los últimos años se ha producido un fuerte ingreso al territorio nacional de personas provenientes de otros países”, explicó el Defensor Regional.

La Región de Aysén no ha sido la excepción a este fenómeno migratorio, “pero más allá del choque cultural que esta situación pudiera acarrear, las estadísticas demuestran que en su gran mayoría los migrantes no cometen delitos” dijo.

De hecho, del total de personas atendidas por la Defensoría en la Región de Aysén el año 2021, sólo el 1,9% correspondió a personas no nacidas en Chile, guarismo muy por debajo del nivel que implica la presencia extranjera en el total de nuestra población regional.

PRISIÓN PREVENTIVA

Durante el año pasado, el uso de la prisión preventiva disminuyó si se compara con lo ocurrido, al respecto, en el 2020.

Si en 2020 los tribunales de justicia en nuestra región determinaron la prisión preventiva en 95 causas ingresadas por la Defensoría; en el 2021 esta cifra disminuyó a 88 causas.

Respecto del uso de la prisión preventiva, Jorge Moraga comentó que “como Defensoría Penal Pública siempre hemos insistido en que es necesario un uso de la prisión preventiva en que se haga efectiva aplicación de la idea de recurrir a ella sólo cuando realmente ninguna otra alternativa cautelar resulte adecuada y suficiente (…) Sólo de esa manera viviremos en una sociedad en que realmente se respete el derecho a ser tratado como inocente mientras una sentencia judicial no establezca la correspondiente sanción penal (…) sólo bajo esa comprensión estricta de la prisión preventiva lograremos acotar de manera significativa la posibilidad de que se prive de libertad, por error, a una persona inocente de la acusación penal que enfrenta”, explicó.

CAUSAS DE IMPACTO SOCIAL

Otro de los temas comentados fueron los casos más emblemáticos resueltos durante el año 2021.

El Defensor Regional se refirió al caso en que tres militares fueron acusados de los delitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos, por hechos ocurridos en la localidad de Villa O’Higgins, en julio del 2020, es decir en plena vigencia de muy estrictas medidas sanitarias. Se trató de una lamentable situación derivada de la custodia del toque de queda por parte de los militares acusados. Su encuentro con un grupo de civiles, a quienes se fiscalizó por parte de estos efectivos del Ejército, derivó en el uso de armas, resultando diversas personas lesionadas.

Finalmente, y luego de casi un año y medio de investigación, en que se presentaron querellas cruzadas entre los involucrados “el Tribunal de Garantía de Cochrane – explicó el Defensor Regional – dictó el sobreseimiento definitivo en la causa seguida en contra del Teniente y del Cabo de Ejército que nos correspondió representar, al concluirse por parte del tribunal que la actuación de estos uniformados había sido realizada en contexto de legítima defensa”.

Otra de las causas de mayor impacto se trató de la detención de una mujer, dueña de casa, que usaba cannabis sativa como tratamiento médico contra la fibromialgia que la aqueja.

Luego de meses de incertidumbre y gracias a la petición de la defensa, el Juzgado de Garantía de Coyhaique, decretó su sobreseimiento definitivo, determinando que los 21 gramos de flores de cannabis incautados estaban destinados al uso medicinal, personal y próximo en el tiempo, posesión que no constituye delito.

TRABAJO DESTACADO

Además de destacar la labor cumplida por el equipo de defensa penitenciaria, que entregó atención a todas las personas privadas de libertad de la región; de las capacitaciones efectuadas a más de cien carabineros de Aysén y funcionarios de Gendarmería, entre otras actividades relevantes; el Defensor Regional concluyó este balance destacando el trabajo desarrollado por defensores, defensoras y profesionales de apoyo a la defensa, pero especialmente a las y los funcionarios del área administrativa.

“Si bien nuestra labor institucional se caracteriza y se hace visible a través de las actuaciones de nuestros defensores y defensoras en los diversos tribunales e instancias procesales, esta labor sólo resulta posible gracias al trabajo que realizan nuestros compañeros y compañeras del área administrativa regional, quienes a través de su diario trabajo hacen posible que la institución funcione y que cada uno pueda dedicarse a sus tareas con tranquilidad y seguridad”, concluyó.