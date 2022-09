La Parlamentaria por la región de Aysén cree que la crisis en temas de conectividad marítimo y lacustre “no da para más”

Aysén.- La Senadora Ximena Ordenes Neira, reiteró su preocupación por los serios problemas de conectividad que enfrenta la región de Aysén, temas que ha colocado en conocimiento de las autoridades ministeriales del MOP y Transportes. En esta oportunidad, con énfasis, en lo ocurrido con la barcaza Chelenko, que al inicio de su viaje desde Chile Chico a Ibáñez perdió su compuerta principal y lo que viene como contingencia prontamente con el ingreso a carena de la barcaza Padre Antonio Ronchi en el fiordo Mitchell, que conecta a los habitantes de la comuna de O´higgins.

La Parlamentaria, enfatizó que, “se requiere sentido de urgencia y prioridad para este tema. No hay barcazas disponibles y esta es una crisis que se está manifestando en distintos lugares de la zona sur austral. La conexión bimodal no ha sido una prioridad y hoy estamos sufriendo una crisis por no haber previsto la construcción de nuevas naves, por no haber previsto una buena mantención de las embarcaciones existentes”.

Ximena Ordenes, lamento que se estén viviendo situaciones, a lo menos, caóticas, como lo sucedido con la barcaza Chelenko. “Una barcaza en el Lago General Carrera que el día domingo sufrió una nueva situación caótica, a raíz de la caída de la compuerta. Lo otro que se viene y a raíz de mi visita en la semana distrital a la comuna de O´higgins, es que, la barcaza Padre Antonio Ronchi, que une Puerto Yungay con Rio Bravo y que conecta a toda la comuna con la región de Aysén, va a entrar a carena y no se tiene certeza respecto si se va a colocar una nave de reemplazo con el mismo estándar y la misma capacidad, porque de no ser así, yo les garantizo que esta va a ser otra tragedia en materia de conectividad en la región de Aysén”.

La Senadora Ordenes, indicó que se ha reunido en varias oportunidades con los Ministros vinculados al tema de conectividad, recordando que una de sus primeras gestiones ante las autoridades del nivel central, ha sido la construcción de barcazas para los lagos O´higgins y General Carrera.

“Hemos sostenido reuniones con los distintos Ministerios desde hace tiempo y quiero reafirmar que mis primeros oficios como Parlamentaria, fue solicitar la construcción de una nueva nave para el Lago O´higgins y de una nueva nave para el Lago General Carrera. Esta no es una situación nueva, esta es una situación que la Dirección de Obras Portuarias conoce hace años y creo que no se tomaron las medidas a tiempo y hoy día se está impactando de manera muy negativa, la calidad de vida de los habitantes de la región de Aysén”.

Estos serios problemas de conectividad traen consigo otros problemas, condicionan el acceso a servicios de las personas que viven en la cuenca del Lago General Carrera y además, colocan en riesgo el desarrollo de las distintas actividades económicas, por ejemplo, orientadas al rubro del turismo, remarcó la Parlamentaria por Aysén.

“Y también se está colocando en riesgo el funcionamiento de los emprendimientos, especialmente emprendimientos turísticos de la zona. Así es que, creo que se requiere una solución, primero para la contingencia, pero también, no olvidar cual es la mirada a largo plazo, por eso yo voy a insistir en un nuevo sistema de conectividad, un nuevo plan de conectividad para la zona sur austral, como se hizo en el pasado”, concluyó la Senadora Ximena Ordenes Neira.