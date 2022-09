Un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias de emprendedoras con mayor desarrollo de su negocio, con un foco puesto en el liderazgo, empoderamiento, asociatividad y redes, fue el propósito del encuentro regional de la Escuela Mujer Emprende. Este 2022, el modelo programático del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, fue ejecutado en convenio con la Corporación Simón de Cirene. En la actividad de cierre de la iniciativa, correspondiente al presente año, se certificaron a sus 49 participantes; tras cinco meses de formación.

Aysén.- En el tránsito hacia una modalidad presencial completa, la Escuela Mujer Emprende contempló talleres presenciales y virtuales, donde cada sesión consideró material visual de trabajo y contenido descargable. Además, comprendió una serie de módulos, uno de ellos fue el relativo a “Género”, el que apuntó a generar competencias para reconocer la identidad de las emprendedoras y el vínculo de éstas con el desarrollo, así como la sostenibilidad de sus emprendimientos. En tanto, “Construyendo mi Negocio” incorporó la perspectiva territorial, cultural, identidad y fortalecimiento de las redes presentes en el lugar, donde las mujeres despliegan su emprendimiento. En una siguiente etapa, se revisaron los elementos de la herramienta de gestión estratégica denominada Canvas de Negocio, que incluyó segmentos de su clientela, canales de distribución, comunicación y ventas, estructura de costos, entre otros.

La Directora Regional (S) de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, sostuvo que “esta actividad marca el cierre de la Escuela Mujer Emprende, la que trabaja para que las participantes puedan incorporar nuevos conocimientos y herramientas; asimismo, reciben capacitaciones para el mejoramiento de sus emprendimientos. También, busca que las mujeres generen espacios de asociatividad y de redes con otras emprendedoras”. Respecto a las personas que puedan estar interesadas en ser parte de la Escuela el próximo año, agregó que “pueden acercarse siempre a las oficinas de la dirección regional ubicadas en Avenida Baquedano 257, Coyhaique. Si bien la Escuela dura cinco meses, el programa Mujer Emprende está abierto todo el año, donde las mujeres pueden acceder a ferias e información sobre los fondos que tiene el Servicio y de otras instituciones a las que pueden postular”.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de la Corporación Simón de Cirene, Alejandra Canessa Botteselle, dijo: “el proceso de la Escuela fue muy desafiante, las participantes tuvieron la oportunidad de ir capacitándose a través de cursos en línea y talleres presenciales; y además conocer a otras emprendedoras, lo que para nosotras es muy importante. Esperamos que este proceso haya sido muy gratificante y fructífero, a la vez que el trabajo que fueron realizando día a día con las tutoras haya sido de apoyo para cada uno de sus emprendimientos. Felicitamos a las emprendedoras y las instamos a continuar colaborando entre sí para que apliquen lo adquirido en la Escuela, ya que como decimos en Simón de Cirene lo que aprendemos, debemos implementarlo al día siguiente. De tal manera que lo transformemos en hábito y así ir mejorando siempre”.

EXPERIENCIAS POSITIVAS

Con la idea de mejorar su negocio “Hebra Austral”, ingresó a la Escuela Mujer Emprende, Alejandra Ramírez, quien resaltó que “contaba con muy pocas herramientas, no manejaba conceptos de negocios y aprendí mucho. La forma en que nos entregaron la información fue aterrizada a nuestro vocabulario, porque en su gran mayoría somos dueñas de casa. Creo que cualquiera de nosotras podría postular sin problemas a fondos, ya que nos enseñaron el Canvas, cómo grabar un video de Elevator Speach, que es uno de los requisitos que hoy en día están solicitando para postular a financiamiento”.

Por su parte, Mayra Astudillo destacó a través de su testimonio la importancia de la perseverancia. “Esta es la segunda vez que participo y siempre digo que es una oportunidad maravillosa, cada vez se aprenden cosas nuevas que nos permiten crecer como mujeres y emprendedoras. Comencé con “May, el Mundo de los Gatos” porque era estilista y con la pandemia no podía trabajar, justo di con este programa de SernamEG que me permitió llegar a tener una base sólida para emprender. El mensaje es que se atrevan las que quieren emprender, que sigan su intuición, que no tengan miedo porque no hay nada que perder, siempre pueden aprender algo”, recalcó.

Durante el encuentro regional de la Escuela Mujer Emprende se realizó una mentoría a cargo de la emprendedora, Constanza Fuentes, con la finalidad de dar a conocer la importancia de la asociatividad para que los emprendimientos puedan mantenerse en el tiempo. La última de las iniciativas enmarcadas en la actividad fue la realización de una Feria, en la que 15 de sus participantes instalaron stands durante dos días en calle Condell N°297, Coyhaique, con artesanías, gastronomía, joyas, hierbas medicinales, plantas, cosmética natural, entre otros.

Finalmente, en octubre y noviembre, en el marco de las últimas acciones del programa Mujer Emprende, se contempla la realización de los denominados acompañamientos personalizados que consisten en el apoyo a las participantes en la formulación y organización de sus planes de negocios.