El legislador se reunió con la autoridad sectorial, a quien también le pidió que visite la zona.

Valparaíso.- Luego que este domingo la barcaza Chelenko perdiera la rampa de acceso a los pocos minutos de zarpar desde Chile Chico, lo que generó la suspensión indefinida del tránsito lacustre, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, a quien le pidió una solución urgente a la crisis de conectividad que se vive hace algún tiempo en la cuenca del Lago General Carrera.

Según el legislador, “en estos momentos estamos sin conectividad, pero esto no es algo del último minuto, sino que se viene repitiendo prácticamente durante los dos últimos años. No ha existido planificación por parte del ministerio, estoy hablando del Gobierno anterior y también de este Gobierno, por lo tanto, le pedimos al Ministro que se pueda aplicar una solución definitiva”.

“Ya no basta con las reparaciones, se necesita una embarcación de forma urgente que pueda suplir la necesidad que se tienen el Lago. Hoy estamos viviendo una situación de absoluta humillación a los vecinos, están indignados con justa razón por la ausencia del Estado en la zona”, señaló Calisto.

Calisto agregó que “no estoy hablando de la futura embarcación que está en etapa de diseño, el problema es ahora, porque incluso teniendo la Tehuelche a fines de año, necesitamos otra embarcación que de garantías de seguridad y certezas a la comunidad. No tenemos que esperar que sucedan desgracias para recién reaccionar”.

“Le pedimos al Ministro que visite la zona lo antes posible, junto al Ministro de Obras públicas, no para buscar una solución, sino para que lleven una solución lo antes posible. Se podría contratar un servicio de barcazas que hoy operan en Chiloé o en otras partes de la zona sur, con un contrato directo de emergencia”, indicó.

El diputado señaló que “el ministerio tiene que reaccionar con sentido de urgencia. Valoramos la respuesta del Ministro, pero esperamos que pronto esté en la zona con una solución. Estamos presionando directamente a quienes son los responsables por este tema y los estamos invitando para que nos lleven una solución definitiva al problema”. 0

Palabras del Ministro

Por su parte, el Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, indicó que “estamos preocupados por la conectividad lacustre del lago. Es preocupante lo que sucedió hace algunos días, donde la Chelenko perdió la rampa para los vehículos. Estamos trabajando con buzos para poder recuperarla y tener la nave lo antes posible en operación. Estamos también revisando y viendo que la Tehuelche pueda volver a operar pronto. Se nos dice que podría estar operativa desde el primero de enero”.

Finalmente, el titular de la cartera indicó que “es una situación bien preocupante, pero estamos como Ministerio desplegados para trabajar con los parlamentarios y las autoridades locales para poder generar condiciones que le den mayor resistencia al sistema de transporte lacustre”.