Consciente de los problemas que viven los 35 mil estudiantes de colegios subvencionados que, a pesar de cumplir con los requisitos no han recibido los computadores de las Becas Tics, el diputado Miguel Ángel Calisto junto a un grupo transversal de parlamentarios, le pidieron al Gobierno que subsane esta situación e incluya en la ley de presupuesto los recursos necesarios para garantizar la entrega de estos aparatos.

Valparaíso.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “queremos pedirle al Gobierno que pueda presentar al Congreso Nacional la solicitud de recursos a través de la ley de presupuesto para que se garantice que todos los alumnos de séptimos básico de escuelas municipales, a través del programa Me Conecto para Aprender, y el programa Yo elijo mi Pc para niños de Escuelas Subvencionadas, tengan asegurado su computador en Séptimo básico”.

“Nosotros como bancada DC presentamos un proyecto de resolución por este tema, porque éste año 2022, el ministerio de educación sólo entregó un total de 116.973 becas a estudiantes de 3° y 7° año básico, privando del beneficio a cerca de 35.000 estudiantes pertenecientes a colegios subvencionados a lo largo del país. A pesar de contar con índices de vulnerabilidad similares a los estudiantes de colegios públicos, vieron privadas sus aspiraciones debido a la baja del presupuesto”, señaló.

El legislador aseguró que “es fundamental esta herramienta tecnológica para que los niños acorten las brechas educativas, sobre todo aquellos que viven en las zonas extremas. Hemos visto en este tiempo de pandemia lo fundamentales que se volvieron las herramientas tecnológicas, por eso es muy importante que el Gobierno presente los recursos para asegurar que todos los niños de séptimo básico tengan su computador, tanto de escuelas públicas como de escuelas subvencionadas”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “también le pedimos al Gobierno que considere a todos los alumnos de los colegios particulares subvencionados en la entrega de computadores, que no sea sólo para algunos, porque se produce una discriminación que no ayuda en nada a mejorar la educación en nuestro país”.