No podemos tener a la gente esperando eternamente una solución”, señaló el parlamentario, quien requirió esta información al MOP

Valparaíso.- “No ha sucedido una desgracia solo gracias a la providencia y nada más”. Así lo señaló el senador David Sandoval, tras plantear en la comisión de Zonas Extremas del Senado, los reiterados y preocupantes problemas de conectividad lacustre que enfrentan los vecinos de Chile Chico desde hace varios meses.

En concreto, el parlamentario pidió, a través de dicha instancia parlamentaria, se oficiara a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, para que den cuenta de manera pormenorizada sobre el estado de situación de las dos barcazas fiscales (La Pilchero y La Tehuelche) que tienen paralizadas sus operaciones, además de saber cuál es el plan concreto y las fechas que se manejan para las reparaciones definitivas y la operatividad de las mismas. “¿Se imaginan esta rampa hubiera caído en el medio del lago y el agua entrando por la puerta de acceso?”, cuestionó Sandoval al referirse al último episodio este domingo, cuando la otra embarcación disponible, La Chelenco, perdió su rampa de acceso a pocos minutos de zarpar desde Chile Chico.

“Lo dramático de esto, es que las tres naves están fuera de circulación”, agregó el legislador, quien espera soluciones concretas, dadas las precarias condiciones en las que se han debido transportar los vecinos de la zona lacustre de la región.

Durante su intervención, Sandoval se refirió a los distintos incidentes que se han producido a lo largo de este año en el Lago General Carrera, entre ellos, el incendio que afectó, durante julio, parte de las instalaciones de la barcaza La Pilchero y el episodio que en el mes de agosto afectó a una aeronave que quedó sin su tren de aterrizaje cuando volaba desde Coyhaique hasta Chile Chico. “Yo no le hecho la culpa a este Gobierno, porque lleva poco tiempo, y sin duda que esto tiene una secuencia de irresponsabilidades de mantenciones y reparaciones, pero no podemos tener a la gente esperando eternamente una solución. Por eso, pedir con la mayor rigurosidad y precisión los informes detallados de cuándo, cómo y en qué minuto podemos tener esta situación resuelta”, recalcó.

“Sabemos que las soluciones no son fáciles, pero sí por lo menos se necesita resguardo y calidad de servicio para la comunidad”, había señalado durante la semana Sandoval en sus redes sociales, subrayando además que esto también amerita una profunda revisión de todos los procedimientos de funcionamiento de las naves.

Finalmente, Sandoval planteó la opción de realizar una reunión conjunta de la comisión de Zonas Extremas con la de Obras Públicas, para abordar este tema con el ministro de la cartera, Juan Carlos García, en una próxima fecha.