Personal de Carabineros del Paso Fronterizo de Lago Cástor, en una de sus rondas por el sector, conocieron la historia de Estela y apoyaron en los trámites.

Coyhaique.- La energía eléctrica está tan arraigada en el diario de vivir de los centros urbanos, que nos cuesta imaginar vivir sin ella.

En el sector de Lago Cástor, a 30 km. de la capital regional, cercano a la frontera con Argentina vive Estela Vargas. Nacida y criada en la zona, nos cuenta que, tras no ser favorecida por proyectos de electrificación rural, solo pudo optar a encender un motor generador para tener energía eléctrica en ciertos momentos del día.

“Yo estaba con un motor. A veces lo prendía para cargar mis cosas y a veces no lo prendía por gasto de bencina. De repente el motor de apagaba y ya terminaba de hacer las cosas con una vela, pero uno igual termina sus cosas. Con un foco también me ayudaba”, señala Estela.

Y fueron casi 11 años los que estuvo Estela esperando la energía eléctrica permanente en su casa, hasta que personal de Carabineros del Paso Fronterizo de Lago Cástor, en una de sus rondas por el sector, conocieron la historia de Estela y a través del suboficial mayor Víctor Catriman Fernández, iniciaron los trámites en oficinas de Edelaysen.

“Llegué en noviembre al retén río Cástor, y conocí el tema de la señora Estela Vargas en uno de los patrullajes de integración que hacíamos a los Hitos. Pasé a la casa de la señora Estela y me pareció raro que tuviera instalación eléctrica pero no la luz. Me dijo que lo que pasa es que hace 10 años postulamos a un proyecto y nunca me empalmaron la luz. Ella me dice ‘si no hubiera estado usted por acá nunca me hubiese llegado la luz”.

Catriman Fernández, que actualmente está de jefe subrogante de retén en Puerto Río Tranquilo, cuenta que hace unos días Estela lo llamó para agradecer su gestión y explicó que ahora puede ver televisión tranquila. “Hacen tres o cuatro días atrás estuvimos conversando, ella me llamó. Todavía agradecida me dice ‘acá estoy don Víctor con la luz, me ha servido harto, me entretengo en las tardes para ver televisión, ya que paso la mayor parte sola’” explicó.

Patricio Raimilla Guzmán, jefe de servicio al cliente de Edelaysen, destaca la importancia que tiene el conectar a clientes con estas realidades, donde no solo aportamos a un cambio en sus vidas, sino que además son situaciones muy valoradas por quienes participan en esta conexión a la red eléctrica.

“Tenemos clara la importancia que hay al llevar energía eléctrica a una persona, más con las realidades de la región de Aysén. Por ello es que agradecemos a todos quienes se hacen parte de esta conexión, desde Carabineros que dieron a conocer esta situación hasta la brigada que va al lugar a realizar los trabajos necesarios para que ella hoy Estela tenga energía 24/7. Todos pusimos un granito de arena en este proyecto. Por eso estamos felices de saber que ahora una vecina más de la comuna de Coyhaique avanza gracias al apoyo de Edelaysen”, finalizó.

Desde ahora, Estela podrá adquirir un refrigerador para mantener la carne que durante el verano perdía. Y aunque hace un tiempo se hacía difícil el acceso al sector por la cantidad de nieve, ella no tiene problema en esperar ahora con energía permanente en su hogar.

El cambio es total detalla la vecina, ya que ahora “miro la tele, cargo mis cosas, prendo mi luz en la noche. Me levanto a las 7 y ahora pendo mi luz, todo. Así que bien, más uno sola. Llegar en la tarde, usted prende su luz, mira la novela, todas esas cosas”.