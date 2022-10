La inversión supera los 124 millones de pesos enmarcados en las acciones de apoyo a los productores agropecuarios de territorios contemplados en la Declaración de Escasez Hídrica, señaló el seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

Coyhaique.- Más de 600 productores agropecuarios de las comunas de Río Ibáñez y Chile Chico, en la Región de Aysén, accedieron a alimento concentrado para el ganado, a través del Programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura.

La inversión supera los 124 millones de pesos enmarcados en las acciones de apoyo a los productores agropecuarios usuarios y no usuarios de Indap, de territorios contemplados en la Declaración de Escasez Hídrica, señaló el seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

“Desde que asumimos hemos apalancado recursos que nos permitan apoyar e invertir en nuestros campesinos y campesinas, ya sea a través de recursos por déficit hídrico y también las declaratorias de emergencia agrícola producto del invierno, en un trabajo colaborativo con el Gobierno Regional de Aysén las municipalidades de la región y los servicios del agro como Indap y el Servicio Agrícola y Ganadero”, detalló el seremi Alan Espinoza.

En la comuna de Río Ibáñez, son 103 los productores/as beneficiados con la entrega materializada tras el convenio suscrito con la municipalidad y que se suman a los 194 campesinos/as apoyados por Indap, por medio de la declaratoria de escases hídrica decretada en marzo de este año.

“Con ello se busca dar respuesta a la escasez de forraje, producto de la crisis hídrica, y que permitió bajar estos recursos a través de las municipalidades e ir en ayuda del grupo que no es usuario de INDAP. Partimos en Cerro Castillo e Ibáñez y esta semana nos trasladamos hacia el interior de la comuna”, sostuvo el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana Vargas.

El concejal de la misma comuna Julio Figueroa Lavado, resaltó la oportunidad de esta entrega, en época de pariciones de los animales.

“La ayuda de hoy día, que entrega el Ministerio de Agricultura en conjunto con el municipio, es muy beneficioso para la gente, ya que la gente había consumido todo su alimento y concentrado”, subrayó.

La secretaría regional ministerial de Agricultura gestionó también entrega de alimento concentrado para 56 campesinos/as de Puerto Guadal, Mallín Grande, Fachinal y Chile Chico, con el objetivo de reforzar el apoyo concretado a través de Indap a 255 productores de la comuna, por una suma sobre los $60 millones.

El Delegado Presidencial Provincial, Daniel Fernández Márquez, destacó la oportuna entrega de esta entrega para los campesinos de la provincia.

“Como Delegación Presidencial Provincial estamos muy contentos del proceso de entrega tan importante, como apoyo y como ayuda para los productores y productoras de nuestra comunidad, en este año que ha sido particular y desde el punto de vista de escasez hídrica ha sido muy significativo”, indicó.

El proceso de entrega busca suplir el requerimiento alimenticio del ganado durante el período de entrada de primavera y pariciones, como una manera de reforzar la actividad agropecuaria ante las contingencias derivadas del cambio climático.

Apoyos Estatales

En la actualidad en la Región de Aysén se encuentran vigentes tres Declaraciones de Emergencia, una con relación al Déficit Hídrico (9 de marzo) donde a los recursos ya entregados desde Indap por $150 millones se concretó el traspaso de recursos de $242 millones a través de un convenio con las municipalidades de Lago Verde, Coyhaique, Río Ibáñez, Cochrane, además de un trabajo liderado por la Seremi de Agricultura para la comuna de Chile Chico.

Por otro lado, dado el contexto de la emergencia invernal se ha impulsado dos declaratorias, priorizando a 2.034 productores/as de nueve de las diez comunas de Aysén, con un monto de estimado para generar este apoyo de $631.217.213.