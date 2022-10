Se trata de 453 funcionarios que fueron contratados en la región para reforzar el Servicio de Salud en el marco de los inicios de la pandemia. Sus contratos se terminan en diciembre.

Valparaíso.- Este 31 de diciembre se les acaba el contrato a 453 funcionarios que fueron contratados para reforzar el sistema de salud de la Región en el marco de la pandemia por el covid-19, hecho que tanto el diputado Miguel Ángel Calisto como los dirigentes de la Confenats calificaron como lamentable, por lo que le pidieron a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, que se mantengan en sus funciones.

Según el diputado Calisto, “le planteamos la situación que afecta a 453 funcionarios que tienen contratos covid en el Servicio de Salud de Aysén. Estas personas vinieron a suplir una necesidad en medio de una pandemia, pero en realidad nos dimos cuenta que vinieron a suplir una necesidad del Servicio de Salud. Para nosotros sería lamentable que se terminen los contratos a fines de diciembre”.

“Le pedimos a la Ministra que, entendiendo que el tema nacional es más compleja de resolver, se pueda resolver al menos la situación de las Zonas Extremas, donde tenemos una gran cantidad de postas rurales y problemas de resolutividad en nuestros principales centros de salud. Nosotros queremos que estos honorarios se mantengan, pasen a ser funcionarios permanentes del Servicio de Salud. No desmantelemos nuestros centros de salud en la región”, indicó.

Por su parte, Horacio Vargas, Tesorero Nacional de Confenats, indicó que “le agradecemos al diputado por la gestión con la Ministra. Nosotros en la región de Aysén tenemos a 453 funcionarios que son honorarios Covid, a quienes se les termina el 31 de diciembre sus contratos. Le planteamos a la Ministra que se analice caso a caso y se puedan considerar en el presupuesto para que tengan contrato el próximo año”.

“Esta es una necesidad a nivel regional, donde ya se creo la necesidad como brecha en cada establecimiento de la región. Vinimos a Valparaíso a abordar el tema a nivel Ministerial para que se busque una solución a cada uno de ellos”, indicó.

La respuesta de la Ministra

La Ministra Ximena Aguilera aseguró que “es un tema que es complejo, no tiene una solución tan fácil, porque evidentemente la cantidad de recursos que hubo para la emergencia van a reducirse, ya no contaremos con esos mismos recursos, por lo que tenemos que planificar muy bien como va a ser esta desescalada de los funcionarios”.

Finalmente, la titular de la cartera señaló que “existe en la propuesta de presupuesto la posibilidad de insertar algunos funcionarios en nuevas funciones, pero evidentemente será una situación compleja y esperamos trabajarlo en conjunto con las distintas mesas de los gremios para tener una solución que sea lo menos cruenta para las personas y que permita planificar adecuadamente, viendo además otras necesidades de personal que existen en el sector público de Chile”.