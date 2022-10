La empresa eléctrica hizo entrega de 22 camionetas cero emisiones que se entregarán desde Ñuble hasta Aysén, con las distribuidoras Frontel, Edelaysen y Saesa.

Aysén.- En una ceremonia de entrega simbólica Grupo Saesa recibió 22 nuevas camionetas 100% eléctricas marca Voltera, alcanzando un total de 34 vehículos de este tipo para uso interno de los trabajadores de la compañía.

Este camino, iniciado en 2017, ubica a Grupo Saesa a la vanguardia en electromovilidad en la zona sur del país, “en un mercado que de a poco ha ido ingresando al país, pero que no es tan extenso en regiones. Por eso, es de gran relevancia que una empresa como la nuestra tome la iniciativa en un tema de índole mundial y que en nuestro país se espera capte cada vez un mayor protagonismo”, declaró Francisco Alliende, gerente general de Grupo Saesa.

Por su parte, Andrés Vergara, gerente general de Voltera, indicó que, para facilitar la penetración de la electromovilidad “se requiere que empresas consolidadas prueben en faenas, en tiempo real, vehículos como estas camionetas, la autonomía, el uso, con carga, sin carga. Así obtenemos feedback y mejoramos la futura generación de vehículos eléctricos para que pymes y empresas puedan migrar de autos contaminantes a autos 100% eléctricos, amigables con el medio ambiente”.

Grupo Saesa ha liderado la electromovilidad en el sur del país, no solo con la adquisición de vehículos para su flota, si no también impulsando pilotos público-privados en locomoción colectiva menor en Valdivia, Coyhaique y Puerto Aysén.

“Buscamos que, en el mediano plazo, nuestra flota sea 100% eléctrica. Partimos con estas camionetas 4×2, y paulatinamente avanzaremos con vehículos 4×4 para el traslado seguro de brigadas y de personal de terreno. Queremos contribuir con nuestra experiencia, no sólo en la entrega del suministro eléctrico en las zonas donde operamos, sino también en desarrollar ciudades más sostenibles, aportando energías limpias al medioambiente, y potenciando acciones públicas y privadas que se desarrollen en torno a este tema”, concluyó Alliende.

Características de la camioneta eléctrica

La Rich 6 EV, es una camioneta 4×2, 100% eléctrica, con una capacidad de carga de 800 kg, 4 puertas y capacidad de 5 pasajeros, con una autonomía máxima de 403 km, (real sobre 250 km), con batería de Litio de 67 kWh y un motor de 120 kW (164 HP).