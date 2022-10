Parlamentario encabezó sesión de comisión de Vivienda, a la que asistió el ministro del MINVU, Carlos Montes, para continuar discusión sobre parcelaciones y cómo se abordará una solución de fondo

Valparaíso.- “Lo que hacen estas tres mociones es abrir el debate”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al continuar la discusión sobre qué soluciones buscar para resolver el fondo del problema de las parcelaciones. Esto, en el marco de una nueva sesión de la comisión Vivienda de la Cámara Alta, instancia en la que participó el ministro del MINVU, Carlos Montes.

Al respecto, el parlamentario insistió que desde el Senado, las tres iniciativas presentadas en el mes de agosto pasado, no pueden resolver por sí solas el tema, dada la limitación legislativa que existe, lo cual hace necesario buscar caminos de solución de manera conjunta. “Haber hecho una propuesta legislativa distinta, habría chocado con la admisibilidad, porque gran parte de lo que se puede hacer va a pasar necesariamente por la acción del Estado. Por lo tanto, lo que hacen estas tres mociones es abrir el debate. Y en ese sentido, tenemos un punto en común (con el Ejecutivo), que es la voluntad de avanzar en una solución integral”, señaló.

En cuanto a una de las causas del problema, Sandoval reiteró que el repoblamiento del mundo rural, a través de este proceso de loteos, es reflejo de la necesidad de las personas de salir de la ciudad, buscando mejores condiciones para vivir. “Al final de cuentas, todos los factores que se señalan respecto de las inconveniencias que esto genera (las parcelaciones) en materia de residuos, electrificación rural, de caminos, acceso, etc., es también reflejo de lo que pasa dentro de las propias ciudades, pues por algo las personas salen de la ciudad, buscando un camino alternativo”, señaló.

Además, respecto de la circular del SAG, recordó que la interpretación que se hizo de ella fue que se buscaba la protección del mundo rural, pero no está claro de qué manera se aborda aquello. “¿Cómo lo protegemos?, cuando hoy tenemos miles de hectáreas bajo propiedad rural que no están siendo explotadas económicamente. Hay un mundo en el ámbito rural, que, a pesar de estar ahí, la gente siente que no alcanza niveles de desarrollo adecuado”, subrayó.

Por ello, enfatizó que es necesario pensar cuál es el mejor enfoque para enfrentar esto, insistiendo en que se debe buscar un mecanismo que aborde el fondo del asunto, recalcando que todo esto que se ha generado “es producto del fracaso de las políticas públicas tanto en el agro como en el ámbito de Vivienda”.

Finalmente y tras la sesión, el ministro Carlos Montes, señaló que “ha sido muy importante ubicar el debate en un marco más general”, indicando que se está preparando un proyecto de ley, desde el Gobierno, que apunta al fondo de esta temática, destacando que “aquí hay una muy buena disposición de conversar estas cosas y también en el Ejecutivo”.