Diversos fueron los temas que los vecinos y vecinas de Fachinal expusieron a las autoridades locales y regionales con quienes se reunieron la semana recién pasada. A la cita llegó la Consejera Regional Paulina Hernández, los Concejales Ariel Keim, Lidia Soto y Mario Figueroa.

Chile Chico.- Soluciones de agua potable rural y sanitarias, son las que se están impulsando para que este hermoso lugar siga creciendo.

“Fachinal, una comunidad que se empina a la prosperidad con algunos proyectos interesantes como, soluciones de agua potable rural, que viene aparejado con un proyecto que está impulsando el Municipio con financiamiento Subdere. Se está pidiendo, según me indicaba el jefe de planificación, un incremento en el presupuesto y en la obra como tal, para poder licitar esta iniciativa que va a aparejada con la solución de agua potable, pero también con las soluciones sanitarias para los vecinos de Fachinal”, señaló el Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa.

El Concejal, agregó que existen otros requerimientos planteados por los pobladores de Fachinal. “Además nos manifestaron su preocupación por la mantención del camino, hay una cuesta en el acceso a la bahía propiamente tal que es bastante pronunciada, ellos tienen un subsidio de transporte rural que se ve dificultado muchas veces con esta cuesta, de tal manera que, vamos enviar los oficios para se realice la mantención de esta ruta. También quedó el compromiso de incluir a Fachinal en las actividades de verano, considerando ya la apertura y dejando un poco atrás lo que fue la pandemia, que nos afectó bastante poder volver a las actividades masivas, sobre todo en zonas de atractivo turístico como Fachinal, que además es una zona de pesca deportiva y recreativa de interés bastante reconocido”.

En tanto, el presidente de la junta de vecinos de Fachinal, Rolando Burgos, agradeció la preocupación de las autoridades, particularmente de los Concejales que asistieron a la reunión y la Consejera, por conocer cada uno de sus requerimientos y de acercarse a terreno a conversar con los vecinos.

Además, el dirigente, aseguró que como pobladores del lugar tenían dudas respecto, por ejemplo, al proyecto del agua potable rural dudas que, “fueron aclaradas por la Consejera Regional que asistió a esta reunión, entonces, de a poco yo creo que se va a ir manejando el tema. No deja de ser importante la participación y las dudas que hay, porque así se van aclarando las cosas y se puede ir marchando mejor en el camino. También la comunidad de regantes de Fachinal, que estaría próxima a constituirse, como decía el secretario está próximo a solucionarse por los abogados de Coyhaique de la comisión nacional de riego”.

Se busca también que las autoridades sectoriales visualicen los problemas de los vecinos de Fachinal, como son, los accesos, mejorar los caminos, ya los buses no pueden subir, “los caminos de Fachinal, los accesos que están en muy mal estado, ya los buses no pueden subir, entonces, yo creo que les falta un arreglo que dure más que no sea provisorio. Sería bueno que el Gobierno invierta ahí, en esos temas, por la gente”.

La ejecución del proyecto de casetas sanitarias, también es algo muy esperado por los vecinos de Fachinal, aseguró Rolando Burgos, sin dejar de lado actividades para la distracción de la comunidad y la llegada de turistas a la zona, como son, los eventos de verano, algo que esperan se pueda retomar.