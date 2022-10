Cerca de 50 funcionarios de carabineros de las distintas unidades a nivel regional participaron recientemente de una capacitación sobre el Protocolo de Estambul a cargo del Servicio Médico Legal, dicha instancia tenía como propósito fortalecer la mirada y el enfoque de Derechos Humanos, y se suma a la ya realizada a funcionarios de la PDI, Gendarmería de Chile y la Defensoría Penal Pública.

Coyhaique.- Respecto a esta capacitación, la Directora Regional del SML Catherine Sandoval Marchant explicó que “el Servicio Médico Legal tiene como rol principal la realización de peritajes al servicio de los organismos que administran Justicia, y con ello a su vez realizar capacitaciones en materia médico legal, y en esta oportunidad específicamente sobre el Protocolo de Estambul que trata de la creación de un manual de investigación y documentación efectiva sobre materia de tortura, castigo, tratamientos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas, el Servicio Médico Legal cuenta con profesionales preparados para la aplicación del Protocolo de Estambul que busca evaluar la concordancia de los daños físicos y/o psicológicos con los hechos que se investigan, en esta ocasión junto al Seremi de Justicia y DD.HH Don Samuel Navarro hemos querido dirigir la difusión de este protocolo a los funcionarios públicos, que puedan mayormente ser acusados de ejercer abuso de poder en esta línea, afectando la salud psicológica y/o física de las personas y que se encuentren bajo su resguardo ya sea en las detenciones o que estén bajo su cuidado, para lo que efectuamos anteriormente un taller con la PDI, Gendarmería de Chile y en esta ocasión con Carabineros, no debemos olvidar que todos los funcionarios públicos en el mal uso de sus atribuciones podríamos violar estos derechos y con ello cometeríamos un delito, no necesariamente en la detención de las personas que están infringiendo un delito, sino que en cualquier uso exacerbado de nuestras atribuciones que afecten con este grado de violencia a las personas”.

Mientras que el Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, General Hugo Zenteno Vásquez señaló que “para nosotros es muy importante, especialmente para carabineros que día a día están trabajando en la población y en la guardia, y el conocimiento es de suma importancia para que ellos puedan desarrollar una función bajo todos los estándares de lo que es los derechos humanos, especialmente con la dignidad de las personas en esta región tan aislada como es Coyhaique, Aysén y todas sus comunas, a su vez también todas estas capacitaciones no tan solo han sido enfocadas en temas de materias, sino también han sido con algunos ejemplos que los mismos carabineros han preguntado mucho, de manera interactiva y ha sido muy enriquecedora, a su vez también la sección regional de Derechos Humanos de esta zona ha estado apoyando esta y otras materias anteriormente, por lo tanto creo que los más importante es desarrollar este ciclo de capacitaciones el presente año y el próximo que viene”.

En tanto, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro indicó que “ha sido muy interesante, desafiante y provechoso este trabajo y capacitación que hemos venido trabajando como seremi con Carabineros de Chile, en materias tan importante como las relativas al respeto y promoción de los derechos humanos, fue una actividad muy interactiva de parte de los profesionales del Servicio Médico Legal y con una importante participación de funcionarios y oficiales uniformados; al respecto nos parece importante recalcar, que necesitamos a nuestras policías para combatir el crimen y la delincuencia, pero apegados a protocolos y procedimientos y con estricto respeto a los derechos humanos, y este trabajo de conjunto nos encamina en esta dirección y esperamos seguir promoviéndolo, desarrollándolo y profundizándolo en el futuro. No me queda nada más que agradecer la disposición del mando y de los profesionales y funcionarios que hicieron posible esta actividad, por el espacio y tiempo entregado para su desarrollo”.

Finalmente, cabe mencionar que el Protocolo de Estambul es una herramienta universal para abordar a las víctimas de torturas o tratos inhumanos o degradantes, víctimas que han sido principalmente vulneradas por los Estados, por múltiples motivos. Es un manual para los distintos actores que van a investigar esta evidencia que un cuerpo y una mente maltratada, para poder acreditar fehacientemente si los daños son efectivamente consecuencias de los malos tratos denunciados.