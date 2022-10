La instancia que es liderada por la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez espera contar con el compromiso de todas las reparticiones públicas.

Coyhaique.- Poder reorientar la oferta programática de los distintos servicios públicos para así favorecer las necesidades que tienen hoy las mujeres privadas de libertad, es el principal objetivo de la recientemente creada “Mesa Mujeres Privadas de Libertad”, la que está encabezada por la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Andrea Méndez, y que tuvo su primer encuentro la semana recién pasada en dependencias del auditórium de la Biblioteca Regional, y que contó con la participación de distintas autoridades regionales.

En la oportunidad, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Andrea Méndez se refirió a como se gesta esta instancia señalando que “la mesa surge de encuentros que he sostenido con las internas y el equipo de Gendarmería durante el tiempo que llevo en la Secretaría Ministerial de la Mujer y Equidad de Género, donde he podido identificar las necesidades multisectoriales que ellas tienen, cómo éstas necesidades son múltiples, diversas y las complejidades de la población penal femenina son particulares, se hace necesario articular esta mesa en donde la idea es que cada uno de los servicios convocados puedan reorientar su oferta programática, tendiente a favorecer distintas dimensiones que requieren las mujeres privadas de libertad”.

Respecto a las demandas propiamente tal, Andrea Méndez explicó que “hay una demanda que emana de las mujeres privadas de libertad que tiene que ver con controles ginecológicos periódicos, en ese sentido es importante involucrar a Salud para que pueda garantizar esas atenciones en los respectivos espacios penitenciarios, hay requerimientos asociados a educación, alfabetización digital y a poder fortalecer competencias de tipo laborales, para que cuando ellas salgan puedan tener una reinserción social y laboral más adecuada, entonces a partir de cada requerimiento nosotros hemos sugerido a distintos sectores que nos den una respuesta o una reorientación programática para dar respuesta a ello. Los requerimientos se entregaron hoy de acuerdo a la sistematización que realizamos, y la idea es que el 17 de noviembre cada uno de los servicios, señale a que se va a comprometer como para redirigir esta oferta programática, porque no estamos apuntando a una oferta programática nueva, porque no podemos garantizar aquello, no obstante, si podemos garantizar que el foco se ponga en las mujeres privadas de libertad”.

Por su parte, el Director Regional de Gendarmería de Chile, el Comandante Fredy Molinett indicó que “avanzar en estas mesas de trabajo es un tremendo logro porque esto va en beneficio directo de la población femenina, las mujeres hoy en día están privadas de libertad, pero no por eso no tienen derechos a muchas cosas como la salud, recreación, estudios, entonces en ese orden de cosas nosotros como siempre garantes de los derechos humanos vamos a estar apoyando e incentivando este tipo de acciones”.

Mientras que el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro destacó esta iniciativa que surge desde la necesidad de las mujeres privadas de libertad, y que está siendo canalizada por su par de la Mujer y Equidad de Género Andrea Méndez para lograr buscar el compromiso de todas las autoridades que permitan que dichas demandas sean cubiertas “efectivamente, este encuentro constituye el primer paso de acciones conjuntas que estamos realizando, que tienden a ser multisectoriales para mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad en la región a lo que hemos adherido, pues a partir de diversos diagnósticos compartidos nos parece que va en la dirección correcta de lo que queremos realizar y que se suman además a otras acciones a mediano y largo plazo que nos encontramos nosotros realizando con la población penal en general, para mejorar las condiciones del cumplimiento de sus condenas pues la sanción que tienen estas personas de privación de libertad, por lo que se trabaja y trabajarán consistentemente con fortalecer la reinserción social en condiciones de seguridad, pero que nos permita efectivamente romper con el circuito de la reincidencia”.

Ahora respecto al seguimiento de que cada una de las demandas y el compromiso de las autoridades se vaya cumpliendo, Andrea Méndez fue enfática en señalar que “el seguimiento lo hacemos nosotras, que somos quienes presidimos la mesa, y el seguimiento va a estar dado porque, los compromisos los suscriben los seremis o en su nombre, por lo tanto esto compromete a la autoridad, y nosotros vamos a asegurarnos a través de encuentros bilaterales con los sectores, y al mismo tiempo una periodicidad de 3 meses vamos a ser ampliados, para asegurar que estos compromisos vayan en buen curso y también para evaluar otros requerimientos que puedan ir emergiendo a través del trabajo que vayamos realizando”.

Finalmente, cabe mencionar que en este encuentro estuvieron presente los seremis de Educación Isabel Garrido, del Trabajo y Previsión Social Rodrigo Díaz, de Deportes María Eugenia Durán, de Desarrollo Social Karina Acevedo, de Vivienda Paulina Ruz, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Felipe Quiroz y sus respectivos equipos de Trabajo, así también profesionales de Gendarmería de Chile, Indh, Universidad de Aysén, Defensoría Penal, entre otros.