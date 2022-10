Distintas fueron las miradas y apreciaciones que dejó la reunión que la subsecretaria de Economía Javiera Petersen, sostuvo con los gremios productivos regionales en su visita a la región.

En la instancia, Petersen dio a conocer los alcances que esperan generar desde el gobierno con la implementación de políticas públicas, al igual que los énfasis del presupuesto 2023, sin embargo, desde la multigremial esperan que el diálogo se traduzca en avances concretos.

Desde la Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral, Ogana, su presidente Pablo Mata, señaló compartir el diagnóstico en cuanto a que el país necesita crecer y reactivarse, entregando valor agregado a su producción. Tampoco comparten la idea de crear una nueva institucionalidad, siendo necesario revisar la que hay y mejorarla, para no generar mayor gasto Estatal.

“El diagnóstico que se hace en el Ministerio de Economía es apropiado y lo compartimos en su mayoría, como que el país necesita crecer y activar un segmento empresarial que se dedique no solo a las materias primas, si no también a agregar valor. No estamos necesariamente de acuerdo con los puntos de vista planteados sobre la necesidad de crear una nueva institucionalidad, más bien somos de la idea de revisar la que tenemos y modernizarla. Echamos de menos que la subsecretaria no haya estado al tanto de las necesidades de la región y no haya traído un mensaje concreto para la reactivación específica de la zona considerando sus particularidades”, indicó Mata.

Otra de las organizaciones integrantes de la Multigremial es la Cámara Chilena de la Construcción, presidida por Alejandra Alert, quien hizo un llamado a dar una mirada regional a las medidas de reactivación pública, ya que muchas de estas son inaplicables e insuficientes, dadas las particularidades de la región.

Alert ejemplificó la crítica situación que enfrentan los constructores, indicando que el Estado licita proyectos en una fecha y por un valor determinado, estos se adjudican a una empresa y se inicia un proceso administrativo extenso. Entre que comienza una obra y termina, su valor varía exponencialmente.

“Como gremio de la construcción necesitamos que se reconozca que los proyectos que están actualmente en ejecución necesitan una inyección de recursos para poder continuar. Todas las medidas que se han entregado, ya sea en vivienda o obras públicas tienen que ver con incrementos a proyectos nuevos y lo que necesitamos, además de lo que se está proponiendo, es que administrativamente se puedan inyectar recursos a los proyectos que hoy están paralizados y que requieren que se les reconozca los altos costos que han tenido que asumir”, expresó la presidenta del gremio de los constructores.

Finalmente, desde el rubro acuícola, el representante de Salmón Chile en Aysén Hernán Rebolledo, destacó la visita y la reunión, pues siempre es relevante generar instancias de diálogo entre las autoridades nacionales, locales y los sectores productivos.

“Con la Multigremial estamos haciendo un trabajo muy importante y cada vez veo más cohesionada esta asociación gremial, con el interés de poder colaborar y trabajar en una política de desarrollo regional y que transversalmente pudimos manifestar. Estoy muy contento de que se haya generado esta instancia de reunión y que haya quedado de manera explícita que se va a conformar una mesa de trabajo”, sentenció Rebolledo.

Cabe señalar que la Multigremial de Aysén agrupa además a la Cámara de Comercio, servicios, industrias y turismo de Coyhaique; la Cámara de Turismo de Coyhaique y el Consejo del Salmón, gremios que valoraron la instancia de conversación, esperando que tanto el diagnóstico regional realizado como las propuestas entregadas, sean analizadas con los organismos pertinentes, a fin de que tengan una aplicación concreta en Aysén, región que tiene particularidades que la hacen única, y por ende tiene la necesidad de ser tratada de una manera distinta que al resto del país.