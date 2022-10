Este jueves el mamógrafo móvil se instaló en el estadio municipal para tomar exámenes a mujeres que fueron previamente contactadas y de esa manera disminuir la lista de espera para estos análisis, todo esto en el contexto del día internacional de la prevención del cáncer de mama.

Coyhaique.- “Muy bueno, porque uno espera mucho tiempo para estos operativos y que las mujeres pidan hora y ubiquen estos operativos y acercarse a pedir hora, sobre todo las personas adultas mayores que muchas veces no sabemos”, indicó Ana Jelvia, una de las usuarias.

Realizarse este examen de forma periódica, sobre todo para aquellas mayores de 40 años, permite detectar precozmente un cáncer de mama, nódulos o microcalcificaciones. “es muy importante, porque incluso de un año a otro se puede aumentar algún tamaño o pesquisa que se pudiera reconocer a tiempo para algún tratamiento”, precisó Carolina Álvarez, tecnóloga médica a cargo del mamógrafo.

Estos operativos permiten también reducir las listas de espera y a través de esta modalidad se acerca el examen a las mujeres en toda la región de Aysén.

“mientras antes detectamos, tenemos mayores posibilidades de tratarlo y tener un buen pronóstico a futuro. El cáncer de mama tiene un buen pronóstico y lo importante es poder detectarlo a tiempo, cosa que no sea muy avanzado y dificulte el tratamiento”, complementó Carolina Álvarez.

Por su parte Alicia Hernández, otra mujer que se hizo el examen, señaló que “me parece muy buena la idea para que a gente le quede más fácil obtener una hora, porque a veces se demoran en llamar y es bueno esto, porque así la persona puede saber si tiene cáncer o no. Yo me hago periódicamente el examen. Y el llamado es que no se dejen estar, aunque sea por motivos de trabajo”.

Entretanto Lorna Cifuentes afirmó que es “excelente que estén tomando las mamografías, porque uno espera bastante en el consultorio y así se aceleran las horas, porque lo llaman a uno para asistir al mamógrafo. Y las mujeres deberían acercarse a hacerse las mamografías para tratarse a tiempo”.