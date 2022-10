El legislador se reunió con Diego Pardow en el Congreso y después participó en una reunión junto a otras autoridades regionales en el Ministerio.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto se reunió en el Congreso con el nuevo Ministro de Energía, Diego Pardow, a quien le planteó la urgente necesidad de buscar un mecanismo que permita bajar los precios de la energía eléctrica, además de solicitarle que el Gobierno tome acciones para no tener desabastecimiento de pellet el próximo año.

Según el diputado Calisto, “lamentablemente, nosotros todavía tenemos zonas en nuestra región donde hay sistemas aislados de generación eléctrica, donde se paga muy caro el kilowatt hora, mientras que un Santiaguino paga mucho menos. Le transmitimos al ministro que en nuestro país se da la situación que por vivir más lejos, el Estado te castiga, cuando debiese ser al revés”.

“Una familia que vive en Islas Huichas, Melinka, Tortel, Toto, Villa O´Higgins o Guadal, debiese pagar menos, porque está haciendo patria en sectores aislados, versus quien vive en zonas urbanas como Santiago, Valparaíso o Concepción. El Gobierno quedó de estudiar esta situación, de tal forma que tengamos un mecanismo compensatorio”, indicó.

El legislador señaló que “también hemos denunciado que las empresas que tienen una concesión en un territorio como en el caso de Aysén, no es posible que sea el Gobierno Regional tenga que pagar las transmisiones y tendidos. Es la propia empresa la que debe garantizar llegar a todos los rincones donde hay población”.

Pellet y Precio del Gas

Con respecto a la crisis del pellet que se vivió este año en Coyhaique, el diputado le señaló que “le planteamos la necesidad que tenemos en Aysén para anticiparnos a los problemas que tuvimos este invierno. No es posible que tengamos que hacer filas enormes para conseguir una bolsa de pellet. El Gobierno se comprometió, a través de Ministro a prever esa situación y prepararse para que el próximo año en las fechas en que tengamos bajas temperaturas, estemos más preparados y evitemos los problemas que tuvimos esta temporada”.

“También le planteamos la inquietud respecto a los altos precios del gas. Ya denunciamos públicamente la eventual colusión de las empresas de gas en Chile. Gracias a esa insistencia, el Gobierno presentó tres proyectos de ley, uno de los cuales se va a aprobar prontamente en el Congreso, pero aún nos queda mucho por avanzar para poder tener un gas a precio más justo”, indicó.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto indicó que “hay cuestiones que son de fondo que tenemos que corregir y que le planteamos al Ministro. Yo espero que este Gobierno, que se jacta de ser de izquierda o de centro izquierda, realmente haga las transformaciones, porque sólo hemos visto acciones decorativas que ya hicieron los gobiernos anteriores, pero con una incertidumbre económica e inestabilidad”.