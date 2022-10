Se trata del Supermercado Kosten, primera empresa fuera de la capital regional en recibir el Certificado del Sello 40 horas, que destaca a las empresas que voluntariamente y antes que sea ley, reduzcan su jornada laboral.

Ibáñez.- En una emotiva ceremonia de certificación en Puerto Ibáñez, que contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Daniel Fernández y del Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz, se realizó la entrega del Sello 40 Horas al Supermercado Kosten, empresa que redujo hace ya 3 años su jornada laboral para gran parte de sus trabajadores/as.

Esta es la tercera empresa a nivel regional y la primera fuera de la capital regional que recibe el Sello 40 Horas que busca reconocer a las empresas que voluntariamente han reducido su jornada laboral semanal a 40 horas o menos, antes que sea ley el proyecto impulsado por el Gobierno.

Kosten es un supermercado a orillas del Lago General Carrera, que ha crecido a lo largo de los años, con el esfuerzo de su dueño, Armando Andrade, de su hija Daniela, y de todo el equipo de trabajo, que está compuesto por 11 trabajadores/as, de los cuales 80% son mujeres.

“Nosotros ya llevamos 3 años con la implementación, dándonos cuenta de antemano que era algo absolutamente necesario. Más que nada es un reconocimiento al equipo de trabajo que nosotros tenemos. Quisimos alivianarle la carga, porque más del 80% de los trabajadores son mujeres y la mayoría son mamás, tienen a sus hijos en el colegio, algunas en el jardín, entonces ellas tienen más tiempo para estar en familia”, mencionó Armando.

Este “trabajo en equipo” como mencionan ellos, se ha traducido en mejor calidad de vida para sus trabajadores/as, menor ausentismo laboral, disminución en la cantidad de licencias médicas, un reconocimiento por parte de los trabajadores/as y mejor rendimiento. Por ello, están proyectando la reducción de las horas prontamente también para el resto de las áreas del supermercado, que son administración y panadería.

Sobre los beneficios, nos cuenta Mónica Ascencio, trabajadora de Kosten, “Bueno para mí ha sido súper bueno, porque estoy desde el comienzo, soy parte de la familia, he visto los progresos, he visto todo lo que ha conllevado llegar hasta ahora y ya llegar a este punto para mí es súper bueno, porque tengo tiempo para mí, un tiempo personal, familiar, tengo hijas, entonces puedo disponer más de mi tiempo, un poco más allá que trabajar”, comentó.

En este mismo sentido, el Delegado provincial manifestó, “Hay un orgullo, una satisfacción, también hay esperanza, porque estamos demostrando con este hito que somos capaces de innovar en pos de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros habitantes, que podemos hacer las cosas mejor, que podemos cambiar el paradigma trabajador-empleador, podemos efectivamente hacer un trabajo colaborativo, podemos cooperar entre nosotros y con ello vamos fomentando este concepto nuevo que tenemos como Gobierno, que es el Trabajo Decente, un trabajo que mira el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas. Estoy muy contento, estoy muy esperanzado que el ejemplo de don Armando, de Daniela, del supermercado Kosten y su personal, pueda ser replicado en la provincia cuanto antes. Para demostrar a la región de que sí podemos, podemos reducir la jornada laboral, podemos cumplir las metas, mejorar la productividad, mejorar las tasas de ausentismo laboral, mejorar las tasas de licencia médica y hacemos mejor producción, fomentamos el trabajo, el buen vivir, las buenas prácticas laborales, así que yo estoy contento, orgulloso y esperanzado”, afirmó Daniel Fernández.

Sobre el reconocimiento de este sello 40 Horas, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz, explicó, “Hoy día hemos entregado el sello de 40 horas a la empresa de Puerto Ibáñez, Comercial Kosten, que es la primera empresa fuera de la capital regional a la que hacemos entrega de este reconocimiento. Quiero destacar que don Armando con todo su equipo, su familia, trabajadoras, trabajadores vienen hace varios años ya trabajando de esta manera y que demuestra que en el rubro tan competitivo como es el supermercado, es posible. Él y sus trabajadores/as reconocen que ahora tienen un mejor ambiente laboral, un mejor clima, menos licencias médicas, menor deserción laboral, aumento en productividad y ventas, apoyando al trabajo que están haciendo. Esto para la comuna de Río Ibáñez es un tremendo impacto, también es un ejemplo para la Provincia General Carrera, donde vemos que la descentralización, es posible. Por eso, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estamos muy contentos de reconocer el trabajo que se está haciendo e invitamos a más empresas a postular al Sello 40 Horas, para reconocer la labor que están haciendo por el bienestar de sus trabajadores/as y apostando por el trabajo decente para un buen vivir”.

Incluyendo a Kosten, ya son 316 las empresas a nivel nacional que cuentan con esta certificación, una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que promueve el Gobierno del Presidente Gabriel Boric mediante el ingreso de indicaciones al proyecto que, en 2017, ingresaron la diputada Karol Cariola y la ahora ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

En este sentido, junto con felicitar a las empresas certificadas en diversas regiones de Chile, la ministra de la cartera, Jeannette Jara, destacó que esas indicaciones cuentan con el respaldo de un acuerdo alcanzado en el Consejo Superior Laboral, instancia tripartita en la que participan el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

“Se ha logrado constituir un acuerdo tripartito, un acuerdo laboral previo al proceso legislativo, que es una fórmula con la cual se trabajan internacionalmente los temas laborales, en la que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores impulsan el proceso de diálogo social”, dijo. Agregó que esa fórmula “nos permite avanzar en proyectos que algunos consideraban imposibles, pero que hoy día, con este acuerdo y con una implementación gradual a fin de cuidar el empleo, nos va a permitir tener en Chile una jornada de 40 horas laborales para todas y todos los trabajadores del país”.

Para postular y obtener el Sello 40 Horas las compañías deben cumplir con requisitos como tener contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo menos al 80% de los trabajadores/as con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores. Para obtener mayor información y postular, se debe ingresar al sitio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Proyecto de ley 40 Horas

El proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, fue aprobado en 2019 por la Cámara de Diputados. Con el ingreso de indicaciones por parte del Gobierno del Presidente Boric, la tramitación se reactivó este 19 de octubre en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde se aprobó de forma unánime la principal indicación, que tiene relación con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, avanzando en los próximos días en la discusión y tramitación de las otras indicaciones.